Роман Трампа з порнозіркою: колишньому президентові США звинувачують уже в середу, — ЗМІ

За словами журналістів, колишній президент США постане перед судом у Нью-Йорку лише наступного тижня.

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Звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу буде, найімовірніше, висунуто в середу 22 березня. Про це пише видання Daily Mail.

Однак, як передбачає видання, він постане перед судом у Нью-Йорку лише наступного тижня.

"Цього тижня не буде пред'явлено звинувачення", — заявило журналістам анонімне джерело.

Повідомляється, що наразі Трамп перебуває у штаті Флорида. Очікується, що йому звинуватить після чого офіс окружного прокурора Манхеттену зв'яжеться з ним та його секретною службою, щоб організувати видачу.

У матеріалі йдеться, що офіційні особи в Нью-Йорку та Вашингтоні готуються до можливих заворушень і демонстрацій після заклику колишнього президента до своїх прихильників "протестувати, протестувати, протестувати" у відповідь на потенційний обвинувальний висновок, винесений окружним прокурором Манхеттену Елвіном Бреггом.

"Звинувачення може бути пред'явлене, але вони не думають, що Трамп приїде цього тижня. Мені сказали, що є ще один свідок, який даватиме свідчення в середу. Тому, якщо буде пред'явлено звинувачення, це станеться не раніше за середу або четвер. Так що вони (прокуратура Манхеттену, — ред.) думають, що він, ймовірно, прийде наступного тижня", — сказав журналістам джерело.

Нагадаємо, що минулого тижня Трамп вже говорив про те, що йому висунуть звинувачення. Так, його підозрюють у тому, що він заплатив порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній передбачуваний роман. Самого колишнього президента звинувачення йому буде пред'явлено лише тому, що він думає, що окружний прокурор Манхеттену Елвін Бреґґ "ненавидить його".