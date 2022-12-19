Экс-президента США Дональда Трампа обвинили сразу в 4 уголовных преступлениях, — WP

Трамп обвиняется в подстрекательстве к восстанию, воспрепятствовании официальному разбирательству Конгресса, заговоре с целью обмана правительства США и в ложных заявлениях федеральному правительству.

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Специальный комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, обвинил бывшего президента Дональда Трампа в 4 преступлениях. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что соответствующая рекомендация была направлена в прокуратуру Министерства юстиции США. Так, Трамп обвиняется в подстрекательстве к восстанию или содействии ему, воспрепятствовании официальному разбирательству Конгресса, заговоре с целью обмана правительства Соединенных Штатов и в ложных заявлениях федеральному правительству.

Издание пишет, что этот шаг не имеет юридической силы, но это первый раз, когда Конгресс сделал такое обращение в отношении бывшего президента.

Кроме того, как сказано в материале, члены Комитета согласились сделать все доказательства и стенограммы показаний по делу о штурме Капитолия общедоступными. Все материалы должны быть опубликованы к концу года.

Член палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни обвинила Трампа в полном моральном провале и явном нарушении служебных обязанностей. Она заявила, что он не подходит для какой-либо должности.

Штурм Капитолия

Инцидент, который начался как митинг протеста у здания Капитолия США. Так, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который проиграл выборы президента Джо Байдену, прорвались через службу безопасности в Капитолий США. Они заняли здание на несколько часов. Из-за штурма была сорвана сессия Конгресса по подсчету голосов выборщиков и официального оформления победы Байдена на выборах.

Ранее Фокус писал, что Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США в 2024 году. Американский политик обратился к своим сторонникам во Флориде. Он пообещал "снова сделать Америку великой и славной".

Еще напомним, что губернатор Флориды ДеСантис опережает Трампа в опросах Республиканской партии. 56% избирателей-республиканцев поддерживают ДеСантиса как потенциального кандидата в президенты США. Поддержка Трампа составляет 33%.