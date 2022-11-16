Уже создал предвыборный штаб: Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США в 2024 году

Американский политик обратился к своим сторонникам во Флориде. Он пообещал "снова сделать Америку великой и славной".

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Американский политик Дональд Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США от Республиканской партии в 2024 году. Об этом сообщает CNN.

Как уточняется, Трамп подал документы в Федеральную избирательную комиссию вечером 15 ноября.

После этого он объявил себя кандидатом в президенты и сразу же создал свой предвыборный штаб.

Позже политик выступил перед сторонниками в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Уже известно, что именно в резиденции будет расположена штаб-квартира предвыборной кампании.

"Для того, чтобы снова сделать Америку великой и славной, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", — прокомментировал он.

Трамп подчеркнул, что это будет не его кампания, а "общая кампания" вместе с его сторонниками.

Ранее СМИ писали, что советники и окружение Трампа рекомендовали ему отложить заявление о намерении баллотироваться из-за того, что республиканцы проиграли промежуточные выборы всего неделю назад. Политика открыто критиковали за то, что он поддержал сомнительных кандидатов, которые, как пишет издание, лишь повторяли его собственные утверждения о фальсификации выборов.

Напомним, вице-губернатор американского штата Джорджия республиканец Джефри Дункан прокомментировал результаты выборов, опубликованные вечером 8 ноября. По его словам, экс-президент США Дональд Трамп больше не является "лицом" Республиканской партии.

СМИ также сообщали, что экс-президент был взбешен из–за результатов промежуточных выборов и обвинил свою супругу из-за неправильно выбранных кандидатов для гонки.