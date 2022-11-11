Выборы в США: в Республиканской партии "уволили" Дональда Трампа, - CNN

На место Дональда Трампа в Республиканской партии теперь претендует губернатор Флориды Рон Десантис.

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Вице-губернатор американского штата Джорджия республиканец Джефри Дункан прокомментировал результаты выборов, опубликованные вечером 8 ноября. По его словам, бывший президент США Дональд Трамп больше не является лицом Республиканской партии, о чем пишет CNN.

В издании сообщается, что вместо бывшего американского президента, республиканцы выдвинули в начало списка нынешнего губернатора Флориды Рональда Десантиса.

"Невозможно отрицать, что Дональда Трампа уволили во вторник вечером. Поисковая комиссия выдвинула несколько имен в начало списка, и Рон Десантис — одно из них. Это твердое лидерство", — заявил вице-губернатор Джорджии.

На фоне этих событий, Джефри Дункан дал несколько советов представителю республиканцев в Джорджии экс-футболисту Гершелю Уокеру. Он отметил, что для победы в повторном туре голосования Уокеру стоит сделать несколько телефонных звонков.

По мнению Дункана, Уокеру стоит связаться с бывшим лидером США Дональдом Трампом и предупредить его, чтобы тот держался подальше от Джорджии в течение ближайшего месяца. Он заявил, что Трамп не станет помогать Уокеру в выборах и назвал бывшего американского лидера "токсичным". При этом сам Трамп ранее публично высказывал свою поддержку бывшей звезде американского футбола.

Дункан также считает, что звонок Уокера Рону Десантису поспособствует победе Республиканской партии в штате Джорджия.

"Я бы позвонил Рону Десантису и попросил бы его приезжать в Джорджию как можно чаще в следующие четыре недели. Это был бы рецепт победы для Гершеля", — рассуждает вице-губернатор.

Рональд Десантис известен своей консервативной позицией в отношении гендерных вопросов, абортов и расовой политики. В СМИ не исключают, что в будущем Десантис намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Напомним, что по данным экзитполов, у республиканцев есть все шансы занять Палату представителей. При этом результаты борьбы за место в Сенате пока сложно предсказать, так как обе партии набрали примерно по 50% голосов.

Фокус также писал о том, что во время промежуточных выборов в Сенат США американцы переизбрали двух умерших демократов. В связи с этим, в штате Пенсильвания состоится внеочередное голосование.