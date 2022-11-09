Выборы в Конгресс США: республиканцы могут занять Палату представителей, – данные экзитполов

Республиканская партия США сейчас занимает 185 места в Палате представителей, а демократы — 159. Аналитики говорят, что новая расстановка сил в Конгрессе отразится на президентстве Джо Байдена и его политике в отношении войны в Украине.

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Большинство штатов США проголосовали на промежуточных выборах всего состава Палаты представителей (435 мест), трети Сената (35 мест из ста). Об этом сообщила телекомпания BBC.

В 36 штатах американцы выберут новых губернаторов. По прогнозам телекомпании, республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей, сейчас 2 палаты Конгресса контролируют демократы.

Республиканская партия США, по подсчетам телеканала CNN, предварительно занимает 185 места в Палате представителей, а демократы — 159. В сенате республиканцы и демократы заняли по 46 мест.

[ + – ] Республиканская партия может занять больше мест в Палате представителей

CBS News привел схожие данные — республиканцы получат 198 мест, а демократы 176. Компания Edison Research, ведущая подсчет голосов на выборах, дает республиканцам большинство в Палате представителей.

[ + – ] По оценкам CBS News, республиканцы получат в Паалте представителей 198 мест

Оценки результатов борьбы за Сенат остаются нерешенными, CBS дает по 50 мест каждой партии. Экзитполы показали, что результаты демократов будут лучше, чем ожидалось, отметили журналисты.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что в ночь выборов окружение Байдена испытывало "смесь волнения и одобрения". По его словам, демократы потеряют места в Палате представителей, но сохраняется осторожный оптимизм по контролю Сената.

Как победа республиканцев отразится на политике Байдена?

Чтобы занять большинство в палате представителей, партии надо занять 218 мест, а в сенате — 50. Если обе партии наберут равное количество мест в сенате, решающий голос достается вице-президенту США — демократу Камале Харрис.

Результаты промежуточных выборов, по оценкам западных аналитиков, сильно отразятся на следующие 2 года президентства Джо Байдена и его политику в отношении полномасштабной войны России в Украине.

Байден говорил о невозможности проигрыша промежуточных выборов его партией. "Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето", — подчеркивал президент.

По опросам Edison Research, большинство избирателей не удовлетворены состоянии экономики Штатов. Из 10 опрошенных 5 сказали, что финансовое положение их семьи стало хуже, чем 2 года назад.

Напомним, что Джо Байден ранее прямо говорил о двух "ужасных годах" в случае проигрыша демократов на промежуточных выборах.

Американский миллиардер, основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск советовал голосовать на выборах в Конгресс за республиканцев. Раздел власти, по его мнению, сдержит худшие крайности двух партий.

Некоторые сторонники главы республиканцев Дональда Трампа требовали ввести ручной формат подсчета голосов и хотели бойкотировать выборы.

Фокус ранее писал о возможном влиянии на промежуточные выборы в Конгресс США со стороны России, Китая и Ирана.