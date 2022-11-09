Вибори в Конгрес США: республіканці можуть зайняти Палату представників, — дані екзитполів

Республіканська партія США зараз займає 185 місця в Палаті представників, а демократи — 159. Аналітики кажуть, що нова розстановка сил у Конгресі позначиться на президентстві Джо Байдена та його політиці щодо війни в Україні.

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Більшість штатів США проголосували на проміжних виборах всього складу Палати представників (435 місць), третини Сенату (35 зі ста). Про це повідомила телекомпанія ВВС.

У 36 штатах американці оберуть нових губернаторів. За прогнозами телекомпанії, республіканці можуть отримати контроль над Палатою представників, зараз дві палати Конгресу контролюють демократи.

Республіканська партія США, за підрахунками телеканалу CNN, попередньо займає 185 місць у Палаті представників, а демократи — 159. У сенаті республіканці й демократи посіли по 46 місць.

[ + – ] Республіканська партія може зайняти більше місць у Палаті представників

CBS News навів схожі дані — республіканці отримають 198 місць, а демократи 176. Компанія Edison Research, яка веде підрахунок голосів на виборах, дає республіканцям більшість у Палаті представників.

[ + – ] За оцінками CBS News, республіканці отримають у Палаті представників 198 місць

Оцінки результатів боротьби за Сенат залишаються невирішеними, CBS дає 50 місць кожній партії. Екзитполи показали, що результати демократів будуть кращими, ніж очікувалося, зазначили журналісти.

Високопосадовець Білого дому сказав, що в ніч виборів оточення Байдена відчувало "суміш хвилювання та схвалення". За його словами, демократи втратять місця в Палаті представників, але зберігається обережний оптимізм щодо контролю Сенату.

Як перемога республіканців вплине на політику Байдена?

Щоб зайняти більшість у палаті представників, партії треба зайняти 218 місць, а в сенаті — 50. Якщо обидві партії наберуть однакову кількість місць у сенаті, вирішальний голос дістається віцепрезидентці США — демократці Камалі Гарріс.

Результати проміжних виборів, за оцінками західних аналітиків, сильно позначаться на наступних 2 роках президентства Джо Байдена та його політиці щодо повномасштабної війни Росії в Україні.

Байден говорив про неможливість програшу проміжних виборів його партією. "Хороша новина в тому, що в мене буде ручка для вето", — наголошував президент.

За опитуваннями Edison Research, більшість виборців не задоволені станом економіки Штатів. Із 10 опитаних 5 сказали, що фінансове становище їхньої родини стало гіршим, ніж 2 роки тому.

Нагадаємо, що Джо Байден раніше прямо говорив про два "жахливі роки" в разі програшу демократів на проміжних виборах.

Американський мільярдер, засновник компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск радив голосувати на виборах у Конгрес за республіканців. Розділ влади, на його думку, стримає найгірші крайнощі двох партій.

Деякі прихильники глави республіканців Дональда Трампа вимагали запровадити ручний формат підрахунку голосів і хотіли бойкотувати вибори.

Фокус раніше писав про можливий вплив на проміжні вибори в Конгрес США з боку Росії, Китаю та Ірану.