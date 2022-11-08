Після перемоги республіканців настануть "два жахливі роки", — Байден

За даними журналістів, які наводять слова американського президента, у приватній розмові він також нагадав про своє право накладення вето. З його слів, це хороша новина.

Related video

Минулої п'ятниці під час проведення кампанії зі збору коштів у Чикаго президент висловив похмурі прогнози щодо майбутніх виборів до Конгресу. Про це повідомляє CNN.

"Якщо ми програємо Палату представників та Сенат, це будуть жахливі два роки", — заявив Байден у готелі у присутності невеликої групи людей, де не було камер.

"Але хороша новина в тому, що я все ще має ручку для вето", — нагадав президент.

Після двох років, протягом яких Демократична партія мала більшість у Конгресі, внаслідок можливої зміни співвідношення сил у Палаті громад і Сенаті після сьогоднішніх виборів може настати зовсім новий етап президентства Байдена.

Глава держави випромінював оптимізм останніми днями перед виборами, але реальність така, що демократи можуть втратити контроль над Конгресом. І Байден не зможе більше втілювати свої пріоритетні цілі.

Офіційні представники Білого дому стверджують, що можливий програш на виборах не буде таким самим серйозним, як, наприклад, у 2010 році.

Але радники Байдена у приватних розмовах визнають, що не бачать можливостей, щоб утримати поточну більшість у Палаті представників.

Нагадаємо, що американські оглядачі поділилися прогнозами щодо виборів до Конгресу США. Республіканській партії знадобиться лише п'ять місць, щоб змінити співвідношення сил у Нижній палаті Конгресу, і одне — для контролю Сенату.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск закликав голосувати за республіканців для балансу, оскільки президент представляє демократів. Це була перша агітація з боку підприємця вже у статусі власника однієї з найбільших соціальних мереж у світі.