Вибори до Конгресу США: американські спостерігачі поділилися своїми прогнозами

Республіканцям потрібно лише п'ять місць, щоб змінити баланс сил у нижній палаті Конгресу, і одне місце, щоб контролювати Сенат.

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Мільйони американців готуються голосувати на проміжних виборах до Конгресу США. Згідно з прогнозами, у Палаті представників більшість отримають республіканці. І якщо нижня палата Конгресу опиниться під їхнім контролем, вони спробують заблокувати майже всі законодавчі акти, запропоновані президентом Джо Байденом. Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Вибори до Конгресу, який складається з двох частин — Палати представників (що складається з 435 місць) та Сенату (100 місць) — проводяться кожні два роки, і коли вони припадають на середину чотирирічного президентського терміну, вони називаються проміжними.

Оглядачі зазначають, що протягом останніх двох років Демократична партія мала більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті. Це допомогло президенту Байдену ухвалити закони, які він хотів, проте після цих виборів усе може змінитися.

Традиційно правляча партія на проміжних виборах втрачає близько 20 місць. У нинішній ситуації демократи контролюють Білий дім і з мінімальною перевагою обидві палати Конгресу, але партії колишнього президента Дональда Трампа необхідно лише п'ять місць, щоб змінити баланс сил у Палаті представників, і одне місце, щоб контролювати Сенат.

[ + – ] Баланс політичних сил у Сенаті

[ + – ] Баланс політичних сил у Палаті представників

За прогнозами позапартійних спостерігачів, республіканці можуть отримати приблизно від 15 до 25 місць у Палаті представників. Це пов'язано з тим, що, попри популярність президента Байдена, у суспільстві зростає невдоволення економічною ситуацією у країні. Республіканці у своїх передвиборних перегонах цим користуються і наголошують, що в цьому винна політика, яку проводять демократи і яка провокує інфляцію в країні.

Проміжні вибори в США та допомога Україні

На думку українського політика Віктора Андрусіва, результати проміжних виборів у США не вплине кардинально на політику Білого дому щодо підтримки України. Насамперед це пов'язано з тим, що безпекова політика США є прерогативою президента США і таких відомств, як Національна рада безпеки, Міністерство оборони та ЦРУ. Водночас Сенат може вплинути на фінансування військової допомоги Україні, хоча інститути безпеки мають найбільшу довіру в США, тому Сенат не йтиме проти їхніх пропозицій.

Крім того, представники військово-промислового комплексу США в середовищі республіканців мають свої лобі, тому з їх перемогою у проміжних виборах, зброярі отримують великі перспективи через війну в Україні.

"Сьогодні для них просто золотий час на тлі війни в Україні. Тому я переконаний, що за жодних обставин вони не допустять скорочення допомоги", — вважає Андрусів.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх і головний спонсор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російська сторона втручалася, втручається і втручатиметься в американські вибори.