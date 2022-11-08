Выборы в Конгресс США: американские наблюдатели поделились своими прогнозами

Республиканцам необходимо лишь пять мест, чтобы изменить баланс сил в нижней палате Конгресса, и одно место, чтобы контролировать Сенат.

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Миллионы американцев готовятся голосовать на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно прогнозам, в Палате представителей большинство получат республиканцы. И если нижняя палата Конгресса окажется под их контролем, то они попытаются заблокировать почти все законодательные акты, предложенные президентом Джо Байденом. Об этом говорится в материале BBC.

Выборы в Конгресс, который состоит из двух частей — Палаты представителей (состоящей из 435 мест) и Сената (100 мест) проводятся каждые два года, и когда они приходятся на середину четырехлетнего президентского срока, они называются промежуточными.

Обозреватели отмечают, что в течение последних двух лет Демократическая партия имела большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Это помогло президенту Байдену принять законы, которые он хотел, однако после этих выборов все может измениться.

Традиционно правящая партия на промежуточных выборах теряет около 20 мест. В нынешней ситуации демократы контролируют Белый дом и с минимальным перевесом обе палаты Конгресса, но партии бывшего президента Дональда Трампа необходимо лишь пять мест, чтобы изменить баланс сил в Палате представителей, и одно место, чтобы контролировать Сенат.

[ + – ] Баланс политических сил в Сенате

[ + – ] Баланс политических сил в Палате представителей

По прогнозам внепартийных наблюдателей, республиканцы могут получить примерно от 15 до 25 мест в Палате представителей. Это связано с тем, что несмотря на популярность президента Байдена, в обществе растет недовольство экономической ситуации в стране. Республиканцы в своей предвыборной гонке этим пользуются и подчеркивают, что в этом виновата проводимая демократами политика, которая провоцирует инфляцию в стране.

Промежуточные выборы в США и помощь Украине

По мнению украинского политика Виктора Андрусива, результаты промежуточных выборов в США не повлияет кардинальным образом на политике Белого дома в отношении поддержки Украины. Прежде всего это связано с тем, что политика безопасности США является прерогативой президента США и таких ведомств, как Национальный совет безопасности, Министерство обороны и ЦРУ. В то же время Сенат может повлиять на финансирование военной помощи Украине, хотя институты безопасности имеют наибольшее доверие в США, поэтому Сенат не будет идти против их предложений.

Кроме того представители военно-промышленного комплекса США в среде республиканцев имеют свои лобби, поэтому с их победой в промежуточных выборах, оружейники получают большие перспективы из-за войны в Украине.

"Сегодня для них просто золотое время на фоне войны в Украине. Поэтому я убежден, что ни при каких обстоятельствах они не допустят сокращения помощи", — считает Андрусив.

Ранее сообщалось, что российский олигарх и главный спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская сторона вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться в американские выборы.