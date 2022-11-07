"Втручаємось і будемо втручатися": Пригожин визнав, що РФ впливала на вибори в США

Глава ПВК "Вагнер" заявив, що не має наміру відмовлятися від "точкових операцій", результатом яких стане "видалення обох нирок і печінки".

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Російські ЗМІ попросили голову ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина прокоментувати інформацію західних медіа про те, що він пов'язаний зі спробами втрутитися в американські вибори. Пригожин не став заперечувати своєї участі, хоч і висловився хитромудро.

"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і, перепрошую, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", — таку відповідь Пригожина поширила пресслужба компанії "Конкорд", яка належить йому.

"Конкорд" є холдингом, що об'єднує фірми, зайняті в різних сферах: ресторанному бізнесі, кейтерингу, будівництві, ЗМІ. Також до групи входить приватна військова компанія.

Сам Пригожин, відомий також на прізвисько "кухар Путіна", славиться тим, що допомагає російському диктатору з реалізацією різних делікатних доручень, зокрема й у військовій сфері. Найманці ПВК "Вагнер" раніше виконували бойові завдання у країнах, де армія Росії офіційно не брала участі у воєнних конфліктах, наприклад, у Центрально-Африканській республіці.

Раніше повідомлялося, що в американській розвідці з'ясували, що з 2014 року Росія витратила на підкуп західних політиків щонайменше $300 млн, які надійшли на рахунки партій і кандидатів. У вересні Держдепартамент США відправив у посольства понад 100 країн документ, в якому описується ця діяльність Росії.

У документі згадуються російські олігархи Євген Пригожин та Олександр Бабаков: першого звинувачують у втручанні у вибори у США у 2016 році, другого — у фінансуванні ультраправих у Франції.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 8 листопада, ФБР звернуло увагу на масові вкидання у мережу дезінформації про чесність американських виборів. Спецслужба упевнена, що за цією діяльністю стоїть Росія. Провокатори розповсюджують теорії змови, щоб спровокувати дискусії у соцмережах.