"Інструмент таємного впливу": у США з'ясували, скільки витрачала РФ на підкуп західних політиків

За словами журналістів, РФ з 2014 року розгорнула широку мережу для підкупу політиків не лише на Заході, а й у всьому світі. Кремль діяв через ФСБ, а також за допомогою послів та чиновників МЗС.

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В американській розвідці з'ясували, що з 2014 року РФ таємно сплачувала західним політикам. На підкуп Москва витратила щонайменше 300 мільйонів доларів, які надійшли на рахунки партій та кандидатів. Про це пише видання The Washington Post.

У матеріалі сказано, що Москва планувала витратити ще сотні мільйонів доларів у рамках своєї таємної кампанії з ослаблення демократичних інститутів на Заході, а також просування власних інтересів.

Високопоставлений американський чиновник, ім'я якого не називається, у Білому домі вирішили розсекретити деякі висновки, щоб протистояти здатності РФ впливати на політику Заходу. За словами чиновника, розвідка може викривати корумпованих політиків.

У матеріалі назвали також країни, куди Кремль відправляв гроші, серед яких Албанія, Чорногорія. Крім того, підкуповувалися політики не лише в Європі, а й в інших частинах світу, наприклад, в Еквадорі та, як передбачається, на Мадагаскарі. Також зазначено одну азійську країну, яку чиновник відмовився називати.

Повідомляється, що в цій країні посол РФ передав одному з кандидатів у президенти мільйони доларів готівкою.

Важливо, що у звіті американської розвідки не йдеться про подібну діяльність РФ на території США.

Журналісти пишуть, що Держдепартамент США направив до посольств понад 100 країн документ, в якому описується передбачувана діяльність Росії. Також там описуються кроки, які Штати та союзники можуть зробити для боротьби з діями Москви. Серед них нові санкції, а також заборони на поїздки, висилання передбачуваних російських шпигунів.

У звіті також згадуються російські олігархи, такі як Євген Пригожин та Олександр Бабаков. Першого звинуватили у втручання у вибори США 2016 року, а також у зв'язках із ПВК "Вагнер". Друга, як передбачається, фінансує ультраправі сили у Франції.

У повідомленні йдеться, що Москва використовувала криптовалюту, готівку та подарунки для формування політичних подій в інших країнах. Вона діяла також через свої посольства та чиновників МЗС.

"Найближчими місяцями Росія може все більше покладатися на свій інструментарій таємного впливу, включаючи таємне політичне фінансування, у Центральній та Південній Америці, Африці, на Близькому Сході та в Азії у спробі підірвати ефективність міжнародних санкцій та зберегти свій вплив у цих країнах", — йдеться у повідомленні.

При цьому, як сказав анонімний чиновник журналістам, це може бути лише верхівка айсберга.

Раніше Фокус писав, що інфляція у Євросоюзі може вплинути на готовність країн допомагати Україні. За словами Йоганнеса Гана, до кінця року ЄС виділить Києву додаткові 3 млрд євро. Однак основне питання полягає у наданні довгострокової фінансової допомоги.

Ще нагадаємо, що РФ залишать без золотовалютних резервів за війну в Україні. Після вторгнення РФ в Україну західні партнери заморозили близько 350 млрд доларів російських активів.