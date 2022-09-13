Процес зрушиться взимку: РФ залишать без золотовалютних резервів за війну в Україні

Після вторгнення РФ в Україну західні партнери заморозили близько 350 млрд доларів російських активів.

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Західні країни погоджуються віддати Україні золотовалютні резерви Російської Федерації. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Forbes.

За його словами, згоду в цьому питанні вже досягнуто, але для передачі заарештованих активів необхідно ще розробити спеціальний юридичний механізм. Це буде великий міжнародний договір, до якого країни зможуть приєднуватись та в межах цього договору передавати країні активи та знімати з них імунітет.

Як пояснив Денис Малюська, золотовалютні резерви РФ перебувають під захистом суверенного імунітету, що не дозволяє одній країні забрати щось в іншої. Але український міністр упевнений, що спеціальний міжнародний договір можуть ратифікувати вже цієї зими. Саму передачу золотовалютних активів країни-агресора розіб'ють на кілька етапів: у межах першого Україна планує отримати суверенні активи на $300 млрд. Другий етап, набагато складніший і триваліший, — забрати інші активи, наприклад, гроші державних компаній чи майно російських олігархів.

Що входить до золотовалютного резерву Росії?

Міжнародні резерви РФ — це високоліквідні фінансові активи, що знаходяться у розпорядженні Банку Росії та уряду РФ. Міжнародні резерви складаються з активів в іноземній валюті, монетарного золота, спеціальних прав запозичення (SDR), резервної позиції МВФ і інших резервних активів. Після вторгнення РФ в Україну західні партнери заморозили близько 350 млрд доларів російських активів.

Раніше Фокус писав, що Україна вимагатиме від Росії 300 млрд доларів як репарації за шкоду, завдану під час нового великого вторгнення. Ухвалення резолюції з такою сумою Україна добиватиметься на Генасамблеї ООН.

Також нагадаємо, у доповіді на сайті Єврокомісії сказано, що за нинішнього рівня руйнувань на відновлення інфраструктури Україні потрібно буде 349 мільярдів доларів. Водночас сума збитків може збільшитися через війну, що триває.