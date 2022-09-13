Процесс сдвинется зимой: РФ оставят без золотовалютных резервов за войну в Украине

После вторжения РФ в Украину западные партнеры заморозили около 350 млрд долларов российских активов.

Related video

Западные страны согласны отдать Украине золотовалютные резервы Российской Федерации. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире единого телемарафона, сообщает Forbes.

По его словам, согласие в этом вопросе уже достигнуто, но для передачи арестованных активов необходимо еще разработать специальный юридический механизм. Это будет крупный международный договор, к которому страны смогут присоединяться и в рамках этого договора передавать стране активы и снимать с них иммунитет.

Как объяснил Денис Малюська, золотовалютные резервы РФ находятся под защитой суверенного иммунитета, что не позволяет одной стране забрать что-то у другой. Но украинский министр уверен, что специальный международный договор может быть ратифицирован уже этой зимой. Сама передача золотовалютных активов страны-агрессора будет разбита на несколько этапов: в рамках первого Украина планирует получить суверенные активы на $300 млрд. Второй этап, гораздо более сложный и длительный, – забрать другие активы, например, деньги государственных компаний или имущество российских олигархов.

Что входит в золотовалютный резерв России?

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других резервных активов. После вторжения РФ в Украину западные партнеры заморозили около 350 млрд долларов российских активов.

Ранее Фокус писал, что Украина потребует от России 300 млрд долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный в ходе нового большого вторжения. Принятия резолюции с такой суммой Украина будет добиваться на Генассамблее ООН.

Также напомним, в докладе на сайте Еврокомиссии сказано, что при нынешнем уровне разрушений на восстановление инфраструктуры Украине нужно будет 349 миллиардов долларов. При этом сумма ущерба может увеличиться из-за продолжающейся войны.