После победы республиканцев наступят "два ужасных года", — Байден

По данным журналистов, которые приводят слова американского президента, в частной беседе он также напомнил о своем праве наложения вето. По его словам, это хорошая новость.

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В минувшую пятницу во время проведения кампании по сбору средств в Чикаго президент высказал мрачные прогнозы относительно предстоящих выборов в Конгресс. Об этом сообщает CNN.

"Если мы проиграем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года", — заявил Байден в отеле в присутствии небольшой группы людей, где не было камер.

"Но хорошая новость в том, что у меня все еще есть ручка для вето", — напомнил президент.

После двух лет, в течение которых у Демократической партии было большинство в Конгрессе, вследствие возможного изменения соотношения сил в Палате общин и Сенате после сегодняшних выборов может наступить совершенно новый этап президентства Байдена.

Глава государства излучал оптимизм в последние дни перед выборами, но реальность такова, что демократы могут утратить контроль над Конгрессом. И Байден не сможет больше воплощать свои приоритетные цели.

Официальные представители Белого дома утверждают, что возможный проигрыш на выборах не будет столь же серьезным, как, к примеру, в 2010 году.

Но советники Байдена в частных беседах признают, что не видят возможностей, чтобы удержать текущее большинство в Палате представителей.

Напомним, что американские обозреватели поделились прогнозами относительно выборов в Конгресс США. Республиканской партии понадобится только пять мест, чтобы изменить соотношение сил в Нижней палате Конгресса, и одно — для контроля Сената.

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск призвал голосовать за республиканцев для баланса, поскольку президент представляет демократов. Это была первая агитация со стороны предпринимателя уже в статусе владельца одной из крупнейших социальных сетей в мире.