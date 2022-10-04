Россия, Китай и Иран влияют на промежуточные выборы в Конгресс США, – ФБР

По данным спецслужб, команды из Китая создают в соцсетях мемы, высмеивающие Джо Байдена, а Россия усиливает теории заговора. Иранцы более изобретательны — они меняют нарративы о честности выборов.

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Организации, приближенные к властям России, Китая и Ирана, распространяют дезинформацию о честности выборов в США. Об этом заявили высокопоставленные чиновники ФБР в общении с журналистами телеканала CNN.

Взрыв теорий заговора наблюдается в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Россия пытается усилить дискуссии в соцсетях, а не создать новый контент, прокомментировал сотрудник целевой группы ФБР по иностранному влиянию.

Представители ФБР обратили внимание на недавнее закрытие в Facebook страниц из Китая. Там публиковали мемы, высмеивающие американского лидера Джо Байдена и сенатора-республиканца Марко Рубио.

Китай будет мешать кандидатам, которые враждебно относятся к Пекину, заметило агентство Associated Press.

По мнению сотрудников ФБР, Китай сосредоточится не на искажении результатов выборов, а на формировании ложных политических перспектив на государственном и местном уровнях.

Сотрудники американской разведки говорят, что после вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года правительства некоторых стран проявили заинтересованность в смене общественного мнения в США.

Как действует Иран?

Иранские группы влияния меняют нарративы о честности выборов в США и действуют весьма изобретательно, признает высокопоставленный сотрудник разведки.

Связанные с Тегераном команды выдавали себя за представителей крайне правой неофашистской мужской организации Proud Boys во время выборов президента США в 2020 году, победу в которых одержал Джо Байден.

Иранцы, по сведениям ФБР, додумались создать веб-сайт и призывать к насилию в отношении представителей избирательной комиссии Штатов.

Американским спецслужбам трудно работать с иностранными агентами влияния из-за сложной политической обстановки в ​​США. Сами кандидаты сомневаются в честности выборов, признают опрошенные источники.

По словам представителя киберотдела ФБР, данных о хакерских кампаниях, специально нацеленных на промежуточные выборы в Конгрессе, пока нет. ФБР обеспокоено тем, что злоумышленники могут распространять и усиливать ложные сведения об избирательном процессе, сказал чиновник.

"Американцам важно понять, что такие заявления не помешают им голосовать", — заключил собеседник телеканала.

Напомним, что специалисты компании Meta недавно ликвидировали в Европе российскую сеть по распространению дезинформации. РФ создала около 60 фейковых сайтов, в том числе ведущих иностранных СМИ.

Немецкие СМИ писали об отправке в Германию агента секретной службы, чтобы он участвовал в выборах в Бундестаг. Спецагент прибыл из Москвы в посольство РФ в Берлине накануне выборов.