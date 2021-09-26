Россия отправила в Германию секретного агента для влияния на выборы в Бундестаг, — Welt

Согласно расследованию, спецагент занимался дезинформацией и продвижением российских интересов в Германии.

Россия отправила в Германию агента секретной службы во время выборов в Бундестаг. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на результаты собственного расследования.

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По данным издания, спецагента прислали из Москвы в российское посольство в Берлине незадолго до выборов. Он специализировался на "продвижении внешних интересов России и дезинформации.

В комментарии посольство России заявило, что сотрудник получил соответствующую аккредитацию. Ведомство опровергло предполагаемую сферу деятельности "агента", назвав расследование "дезинформацией", а также "дикой смесью домыслов и фантазий".

Стоит отметить, что несколько недель назад правительство Германии публично обвинило Россию в кибератаках, призванных повлиять на результат выборов в Бундестаг (федеральный парламент страны). Как выяснила Welt, в августе хакеры за несколько дней совершили несколько сотен атак на политиков.

По словам немецких чиновников, россияне рассылали по электронной почте фишинговые письма, пытаясь завладеть персональными данными членов Бундестага и Ландтага (земского парламента). В Германии предполагают, что за хакерскими атаками стоит ГРУ России.

24 сентября Евросоюз также обвинил Россию в кибератаках. Согласно 27 стран опубликовали заявление, согласно которому действия были нацелены на многих депутатов, членов правительства, политиков, представителей прессы и общественных деятелей Европы. Хакеры пытались получить доступ к компьютерным системам и личным учетным записям для хищения данных.

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