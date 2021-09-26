Скандал на троих. Кто заменит Ангелу Меркель - Анналена Бербок, Олаф Шольц или Армин Лашет?

У выборов в Германии есть фаворит, но это не исключает интригу в день голосования и оставляет открытым вопрос, кто станет канцлером и какова будет новая коалиция в Бундестаге.

Последний опрос, проведенный институтом Insa для Bild перед выборами в Бундестаг, выявил обнадеживающую для правящего блока ХДС/ХСС тенденцию. Консерваторы сокращают отставание от СДПГ, в то время как "Зеленые" со стабильным процентом остаются на третьем месте. Правая газета Die Welt с удовольствием отметила это фразой: "Союз продолжает расти в пользу избирателей".

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За социал-демократов готовы проголосовать 25% респондентов (против 26% на предыдущей неделе), за ХДС/ХСС — 22% (+1,5% к тому, что было ранее), за "Зеленых" — 15%. "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия, потеряв по полпроцента, набирают, соответственно, 11% и 12%. Левые могут рассчитывать на 6,5%, все остальные вкупе, добавив полпроцента по сравнению с предыдущей неделей, получают 8,5% голосов.

"Разрыв между двумя основными партиями тает, — комментирует эти данные Герман Бинкерт, босс Insa. — И Армин Лашет [ХДС], и Олаф Шольц [СДПГ] могут стать канцлером". Правда, аналитики отмечают, что у Шольца больше вариантов для создания коалиции. День голосования, конечно, может преподнести сюрпризы, но пока что главный человек-сюрприз — сам кандидат от социал-демократов. Он, по мнению зрителей, выиграл все три тура теледебатов у своих конкурентов — Армина Лашета и Анналены Бербок ("Зеленые"). Да и вообще создал тефлоновый феномен — смесь практичной немецкой скуки с непотопляемостью. Главный вопрос — удастся ли двум основным конкурентам переиграть Шольца или хотя бы приблизиться к нему в день выборов 26 сентября?

Анналена Бербок: жертва плагиата и фейков

[ + – ] 40-летняя Анналена Бербок, сопредседатель партии "Зеленых", выдвинута на должность канцлера

Выборы в демократических странах — политический жанр, в котором у каждого из кандидатов должен быть свой скандал. Германия в этом смысле не исключение. Как ни крути, люди голосуют за людей. Даже когда основными участниками забега являются партии. И этот никто никогда точно не знает, о какой булыжник споткнется. Отсюда интрига, приливы и отливы симпатий и определенная непредсказуемость исхода.

Еще весной главным "чертиком из табакерки" были "Зеленые". Симпатия к ним стремительно росла. В мае рейтинг партии достиг, казалось бы, немыслимых прежде высот — 25%. Правящему ХДС какое-то время пришлось смотреть "выскочкам" в затылок. Сказалась общая усталость общества от консерваторов, помноженная на раздражение от того, как неуклюже, по мнению немцев, правящая партия борется с ковидом. Плюс повестка, на которую ставили "Зеленые": гендерное равенство, права ущемленных групп, мягкая миграционная политика, зеленая экономика.

40-летняя Анналена Бербок, сопредседатель партии, выдвинутая на должность канцлера, на фоне мужчин-конкурентов в возрасте за 60, Лашета и Шольца, ассоциировалась с переменами. Даже внешние атрибуты работали на это: кожаная куртка для выступлений, зеленый, как ящерица, автобус для перемещений. В мае немецкие СМИ вполне допускали, что Бербок может стать второй после Меркель фрау канцлерин. Но тут в дело вступил человеческий фактор.

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Вначале выяснилось, что в своем резюме Анналена Бербок указала не все доходы. Неточностей было на копейку, но избиратель насторожился. Затем в ее недавно изданной книге "Сейчас. Как мы обновим нашу страну" обнаружили плагиат, вплоть до никак не помеченных цитат из онлайн-блогов и "Википедии". Ей пришлось оправдываться: "Было бы однозначно лучше, если бы я работала со списком источников". К этому добавилась не слишком удачная для граждан, живущих в стране с рыночной экономикой, ремарка Бербок о том, что "рынку абсолютно безразличны люди". В качестве погребального десерта пошли фейки из интернета. В одном утверждалось, что однажды она сделала обнаженные фотографии (интересно, как бы это сработало, если бы Бербок шла на выборы в Италии). В другом — что она намерена запретить владение собаками, дабы защитить климат.

В начале августа — в день, когда эксперты ООН по климату выпустили алармический отчет об ускорении глобального потепления, — кандидат от "Зеленых" решила с пользой для себя вернуть тему окружающей среды в центр общественных дебатов, благо она и так туда дрейфовала после катастрофических наводнений в июле. Бербок призвала: "На этих выборах многое поставлено на карту! На карту поставлено наше будущее, и будущее не происходит само по себе, его нужно строить!"

Однако сказать, что она хорошенько оседлала "зеленого конька", вряд ли возможно. С 30 августа в правительственном районе Берлина молодые климатические активисты проводят "Голодовку последнего поколения". Их требования — встретиться с кандидатами для обсуждения климатических проблем. Пошла ли на контакт с ними Бербок? Нет. Вместе с Шольцем и Лашетом она дала понять забастовщикам, что она (точнее, они все) "индивидуально, лично, а не публично — после выборов" готова к разговору. Да, сам протест кажется странным, а акция — не слишком многообещающей (так считает, например, немецкий исследователь протестов Дитер Рухт), но явно могла бы сыграть на руку Анналене Бербок, реши она на ней попиариться. Но Бербок, очевидно, смирилась с тем, что "золотую акцию" в этих выборах ее партия уже не вытащит, и строить всю дальнейшую политику после дня голосования придется с третьего призового места. Поэтому лучше не портить отношения с потенциальными победителями.

Армин Лашет: невпопад рассмеявшийся

[ + – ] Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, кандидат от ХДС

Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, с января занимающий пост председателя ХДС, особой харизмой никогда не отличался. Сторонники Союза в начале года даже дискутировали на тему, не лучше ли было выдвинуть кандидатом Маркуса Зедера, премьер-министра Баварии и лидера ХСС, одно время занимавшего вторую строчку после Меркель в рейтинге популярности (ныне он сместился на третью, пропустив вперед Олафа Шольца). Такие случаи в истории были, правда, и в первом (в 1980-м), и во втором (в 2002-м) все завершилось фиаско. Сегодня Лашета хотят видеть канцлером всего 22% немцев. Он немного опережает в этом рейтинге фрау Бербок (15%) и намного отстает от герра Шольца (48%).

Менее чем за две недели до выборов Лашет попытался впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и обнародовал свой стодневный план — все, что он намерен сделать в первые три месяца пребывания на властном олимпе. В нем — повышение пособий на детей, улучшение налоговых льгот для родителей-одиночек, повышение необлагаемого налогового минимума для некоторых категорий работников, беспроцентные кредиты на установку солнечных панелей и усиление мер безопасности — от создания нацсовета до установки дополнительных камер на вокзалах. Самое интересное, что этим своим кульбитом транспарентности Лашет практически не сказал ничего нового: большая часть изложенного уже опубликована в предвыборной программе ХДС. Разве что там не было напротив каждого пункта написано: "В первую очередь".

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Лашета называют кандидатом с самой невнятной позицией. Во время теледебатов он единственный умудрился не ответить на тривиальный вопрос о своем первом зарубежном визите в случае, если станет канцлером. Но самую злую шутку с его и без того неубедительным рейтингом сыграло то, как он повел себя во время разрушительного наводнения. 50 жертв стихии (из общего числа в 190 человек) проживали в земле Северный Рейн-Вестфалия, где Лашет занимает должность премьер-министра. Вопрос, может ли он справиться с кризисом, был самым актуальным во время и сразу после летнего катаклизма. Снисходительный тон, с каким Лашет ответил на вопрос о мерах по борьбе с изменением климата, вызвал шквал критики. Как и сама его реплика: "Простите меня, молодая женщина. То, что мы переживаем такой день, не означает того, что мы должны изменить политику".

Но больше всего рейтинг Лашета и его партии подкосил эпизод, случившийся в Эрфтштадте — городе в земле Северный Рейн-Вестфалия. Значительная часть его территории была затоплена. Во время выступления федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, посвященного масштабам наводнения, Лашета засняли смеющимся над чьей-то шуткой. Этот кадр тут же стал достоянием медиа. В Twitter появился флешмоб с хештегом #laschetlacht ("Лашет смеется"). Политику пришлось извиняться: "Это было глупо, этого не должно было случиться, я очень сожалею". Смех стоил ХДС восьми процентных пунктов поддержки. Личный рейтинг Лашета также рухнул.

Чтобы исправить ситуацию, политику пришлось прибегнуть к нетрадиционным действиям. Например, 4 сентября на съезд молодежной организации ХДС в Ганновере, где он в тот день выступал, прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который во времена своей боксерской карьеры был любимцем немецкой публики. Кличко не раз посещал съезды партии Меркель и имеет связи с ХДС. Но что-то не очень похоже, чтобы его визит стал для Лашета батутом, способным подбросить его к рейтинговым высотам Олафа Шольца. Участие в дебатах тоже не принесло своих плодов. Что оставалось? Организовать вокруг кандидата от СДПГ скандал. И это, похоже, сделано.

Олаф Шольц: тефлоновый кандидат в "маске"

[ + – ] Олаф Шольц: "Внутренне он уже находится в канцелярии"

Die Tageszeitung (taz) — издание леволиберального толка, которое всегда стремилось быть альтернативой мейнстримной прессе, — с сарказмом называет "рейд" в Минфин, возглавляемый Шольцем, "паршивой уловкой кампании ХДС, что неплохо в качестве злоупотребления репутацией правового государства". Шольца начали назойливо связывать с темой отмывания денег. Тот же Лашет в ходе вторых теледебатов попытался сыграть на этом, упрекнув своего конкурента: "Если бы мой министр финансов так работал, как вы, это была бы серьезная проблема".

"Обыск" в Министерстве финансов, как выяснилось, запросил прокурор Оснабрюка и одобрил окружной суд Оснабрюка. Оба учреждения находятся в ведении активных сторонников Союза.

"Своим "рейдом", — пишет taz, — ХДС низводит Федеративную Республику до некоей банановой республики". Издание напоминает, что согласно оценке, проведенной много лет назад Министерством финансов, в Германии ежегодно отмывается около €100 млрд преступных доходов.

Но Шольц тут, собственно говоря, ни при чем. Система стала работать из рук вон плохо еще при его предшественнике на посту главы Минфина — Вольфганге Шойбле (ныне он председатель Бундестага). Он был от ХДС, и именно ему "пришла в голову роковая идея передать подразделение финансовой разведки (ПФР) на аутсорсинг из отделений уголовных расследований и добавить его в таможню. С тех пор почти ничего не работало". Или, как выразился об инициативах Шойбле однопартиец Шольца Йенс Циммерманн, "он оставил груду битого стекла", в то время как при Шольце количество сотрудников ПФР увеличилось со 100 до 700 человек.

Шойбле покинул пост руководителя финансового ведомства в октябре 2017-го. И именно с того года, как указывают немецкие эксперты, все это дело об отмывании денег тянется. Оно, в принципе, выходит за рамки служебных полномочий герра Шольца, пока не повлияло на его популярность и едва ли имеет негативные перспективы для его репутации. Не исключено, что сам этот рукотворный скандал будет ему на руку, поскольку избиратель может увидеть в нем нечистоплотную игру со стороны оппонентов.

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Понять, как мог человек, получивший за отсутствие внешней харизмы и механистичность действий кличку Шольцомат, стать фаворитом гонки, не так-то просто. The New York Times цитирует бывшего посла США в Берлине Джона Корнблума: "Этот тип, который всем так нравится, самый скучный и в масштабах выборов, и в масштабах страны. Смотреть на кипящую воду и то интереснее". После чего издание добавляет: "Но немцы любят, когда скучно". Возможно, что так, однако есть и более забавные объяснения. Газета Neues Deutschland, популярная преимущественно в восточных землях, пишет, например, о "маске" Шольца, с которой он сливается идеально: "Внутренне он уже находится в канцелярии и никогда не упускает случая сообщить об этом невербально. Простое выражение лица, подчеркивающее спокойствие и правдивость, показывает, что он думает, что создан для чего-то более высокого".

Это не кажется притянутым за уши, если вспомнить, как Шольц вообще умеет жестом создать себе образ преемника Меркель. Немецкие СМИ уже неоднократно подмечали, как он повторяет фирменный жест действующего канцлера — складывает руки "домиком". Недавно СДПГ даже разместила рекламу: фото Шольца, а рядом — слоган Er kann Kanzlerin. С учетом окончания женского рода прочесть это можно так: "Он может быть госпожой канцлер". Такая эксплуатация чужого образа активно раздражает ХДС/ХСС. Маркус Зедер расценил действия Шольца как "своего рода вымогательство наследства".

Die Welt как-то назвал его "бойцом-одиночкой, за которым стоят граждане, но не его отстраненная партия". Это верно в том смысле, что Шольц не делает ставку на партийную программу как на главное средство убедить людей проголосовать за него. Программа как раз стандартная для социал-демократа: строить дома, снижать цены на жилье, поднять минимальную зарплату. Шольц и Бербок в ходе предвыборных дебатов поддержали установление минимальной заработной платы на уровне €12 в час, тогда как консерватор Лашет выступил против подобных госгарантий. Кроме того, Шольц обещает превратить Германию в крупного экспортера зеленой электроэнергии.

В этом и некоторых других пунктах повестки СДПГ и "Зеленых" совпадают. И Шольц уже говорил о готовности создать коалицию именно с этой политической силой. Эксперты рассматривают ее как одну из наиболее вероятных. Последние соцопросы показывают, что к тому склоняются и избиратели. Как поясняет канал 2DF: "То, что коалиция возможна, не означает, что избиратели этого хотят". Скорее, это показывает, "какие партийные союзы в настоящее время наиболее популярны".

Кто может победить на выборах в Германии 26 сентября

Итак, на первое место респонденты ставят коалицию СДПГ и "Зеленых".

На второе — ХДС/ХСС и СДПГ.

На третье — "Зеленых", СДПГ и Левой партии.

На четвертое — ХДС/ХСС и Свободной демократической партии.

На пятое — "Зеленых", СДПГ и Свободной демократической партии.

На шестое — ХДС/ХСС и "Зеленых".

Последние три считаются чем-то экзотичным и маловероятным. Однако окончательно судить о перспективах того или иного слияния политсил в новом Бундестаге можно будет лишь после того, как станут известны результаты выборов.