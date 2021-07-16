Германия уходит под воду: около 1300 человек пропали без вести после потопа (видео)

Канцлер Германии Ангела Меркель шокирована сообщениями с западных регионов страны, на которые обрушился разрушительный циклон Бернд.

Около 3,5 тыс. человек пострадали в районе Айвалер после мощного потопа, а пропавшими без вести числятся около 1300 человек, говорится на сайте администрации немецкого района.

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По последним данным, жертвами потопа и затопления стали, как минимум, 59 жителей двух районов Германии.

В медицинские учреждения госпитализировали около 3,5 тыс. человек с различными повреждениями.

Власти предупредили, что из-за циклона Бернд и потопа все школы района Айвалер будут закрыты в пятницу, 16 июля. Спасательные операции продолжаются на землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, в которых задействованы более тысячи пожарных и полицейских.

На ликвидацию последствий циклона и потопа власти Айвалера запросили дополнительную помощь, в том числе медицинскую и транспортную, а также попросили привлечь дополнительные силы бундесвера.

[ + – ] Наводнения в Германии

[ + – ] Потоп в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала масштабный потоп, заявив, что она "шокирована сообщениями", поступающими с юго-запада страны.

"Мирные города сейчас переживают катастрофу. Я шокирована сообщениями, которые до меня дошли. Я оплакиваю тех, кто погиб в этой катастрофе", — заявила Ангела Меркель, прервав свой визит к президенту США Джо Байдену.

Канцлер отметила, что пока рано оценивать масштаб трагедии на юго-западе Германии, и пообещала, что экстренные службы сделают все возможное для спасения людей, пострадавших от потопа.

Ранее Фокус сообщал, что на Германию обрушился мощный потоп. Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии, и сперва сообщалось о 7 погибших. По данным властей, В городе Аденау из-за наводнений пропали без вести от 50 до 60 человек и обрушены шесть жилых зданий.

Позже Фокус рассказывал, что число жертв потопа в Германии выросло до 42 человек. Больше всех людей погибло в районе Айвалер, а канцлер Германии Ангела Меркель выразила свои соболезнования родным жертв потопа.