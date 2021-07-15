На Германию обрушился мощный потоп, более 50 человек пропали без вести (фото, видео)

Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии. Жертвами непогоды стали семь человек.

Мощный потоп обрушился на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, разрушив несколько жилых домов, сообщает телеканал SWR.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В городе Аденау из-за наводнений пропали без вести от 50 до 60 человек и обрушены шесть жилых зданий. Как отмечают спасатели, из-за потопа еще 25 домов находятся под угрозой обрушения.

Люди выбирались на крыши своих домов, пытаясь спастись от большого потока воды. Местная полиция информирует, что в районе Арвайлер погибли по меньшей мере четыре человека.

В горном регионе Зауэрланд, который также пострадал от наводнений, погибли пожарные. Жителей населенных пунктов Бад-Нойенар-Арвайлер, Зинциг и Бад-Бодендорф, чьи дома расположены в менее 50 метров от реки, экстренно эвакуировали.

[ + – ] Потоп в Германии после циклона Бернд

[ + – ] Потоп в Германии

[ + – ] Потоп в Германии

[ + – ] Потоп в Германии из-за циклона Бернд

Во многих частях Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца, а также в Саарланде, жилые районы остались без электроэнергии. Для ликвидации последствий непогоды и потопа привлекли более 1000 спасателей.

По прогнозам синоптиков, мощный циклон "Бернд", спровоцировавший потоп на юге-западе Германии, должен утихнуть в четверг вечером.

[ + – ] Потоп в Германии

[ + – ] Циклон Бернд спровоцировал потоп в Германии

[ + – ] Последствия циклона Бернд в Германии

Ранее Фокус сообщал, что на Крым обрушился новый потоп. Масштабные осадки на полуострове 4 июля привели к тому, что сразу три реки вышли из своих берегов. Из-за нового потопа была угроза подтопления жилых домов в Бахчисарайском районе, а в результате обильных осадков пострадал даже аэропорт в Симферополе.

Также Фокус рассказывал, что власти Японии заявили об угрозе для 240 тысяч человек из-за потопа. 10 июля обнародовали предупреждение наивысшего уровня по пятиуровневой шкале стихийных бедствий из-за обильных осадков на юго-западе Японии. В случае ухудшения ситуации людей планировали размещать в изоляторах, подготовленных для больных коронавирусом.