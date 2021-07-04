Крым уходит под воду: на полуостров обрушился новый потоп, жителей предупреждают об оползнях (видео)

Масштабные осадки на полуострове привели к тому, что сразу три реки вышли из своих берегов.

На аннексированный Крым из-за ухудшения погодных условий обрушился новый потоп, сообщает РИА.

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По данным журналистов, из-за обильных осадков на оккупированном полуострове вышли из берегов реки Бельбек, Коккозка и Бага.

Оккупационные власти Крыма предупреждают, что из-за нового потопа существует угроза подтопления жилых домов в Бахчисарайском районе.

"Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости", — сообщила в комментарии журналистам подконтрольная РФ глава района Людмила Пучкова.

[ + – ] Потоп в Крыму

Коммунальные службы Севастополя из-за ухудшения погодных условий были приведены в состояние повышенной готовности, а в городе был создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды и потопа.

Оккупационная администрация Севастополя предупреждает жителей, что движение по трассе между селами Родниковое и Передовое сейчас невозможно, на месте работают коммунальщики. Эвакуация населения пока не планируется.

"В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется", — говорится в заявлении подконтрольных Кремлю властей.

[ + – ] Потоп в Крыму

Пользователи в соцсетях сообщают, что из-за непогоды пострадал аэропорт Симферополя. Ливни настолько сильные, что протекает крыша здания.

"По традиции течет, как решето "международный", гордость пропагандистов РФ, новый аэропорт Симферополя", — говорится в подписи к видеоролику.

[ + – ] Потоп в Крыму

Другие пользователи шутят, что после потопа в Крыму "решен вопрос" с водой.

"С водой я так понимаю в Крыму все ок. Пора начинать крестный ход о даровании жары", — написал другой пользователь Twitter.

[ + – ] Потоп в Крыму

Отметим, что в Крыму на 4-5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. На полуострове ожидают сход селевых потоков, а синоптики предупреждают, что в некоторых районах выпадет до 50 мм осадков.

Ранее Фокус сообщал, как сотрудники МЧС плавали по затопленной Ялте. Из-за сильнейшего ливня часть Керчи в буквальном смысле начала уходить под воду, и были затоплены пригородные поселки. Сотрудники МЧС плавали по затопленной Ялте, сопровождая лодку с "главой" Крыма Сергея Аксенова.

Также Фокус рассказывал, что Ялта была обесточена после масштабного потопа. В июне в туристическом городе выпало до 90 мм осадков, а жертвами непогоды стал мужчина, который получил травму головы и утонул в воде.