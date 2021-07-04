Крим йде під воду: на півострів обрушився новий потоп, жителів попереджають про зсуви (відео)
Масштабні опади на півострові привели до того, що відразу три річки вийшли зі своїх берегів.
На анексований Крим через погіршення погодних умов обрушився новий потоп, повідомляє РІА.
За даними журналістів, через рясні опади на окупованому півострові вийшли з берегів річки Бельбек, Коккозка і Бага.
Окупаційна влада Криму попереджає, що через новий потоп існує загроза підтоплення житлових будинків в Бахчисарайському районі.
"Є загроза підтоплення житлових будинків в Зеленівському і Голубинському поселеннях. Розчищаємо, відкачуємо, готові до евакуації населення в разі необхідності", — повідомила в коментарі журналістам підконтрольна РФ глава району Людмила Пучкова.
Комунальні служби Севастополя через погіршення погодних умов були приведені в стан підвищеної готовності, а в місті було створено оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди та потопу.
Окупаційна адміністрація Севастополя попереджає жителів, що рух по трасі між селами Джерельне і Передове зараз неможливий, на місці працюють комунальники. Евакуація населення поки не планується.
"У селі Новобобрівка Байдарській долини вийшла з берегів річка Бага. На місці працює бригада Севавтодора, фахівці розчищають дорогу між селами Джерельне і Передове. Рух по ній поки неможливий. За останніми даними, рівень води знизився, річка увійшла в русло. Евакуація людей не потрібна", — йдеться в заяві підконтрольної Кремлю влади.
Користувачі в соцмережах повідомляють, що через негоду постраждав аеропорт Сімферополя. Зливи настільки сильні, що протікає дах будівлі.
"За традицією тече, як решето "міжнародний", гордість пропагандистів РФ, новий аеропорт Сімферополя", — йдеться у підписі до відеоролика.
Інші користувачі жартують, що після потопу в Криму "вирішено питання" з водою.
"З водою я так розумію в Криму все ок. Настав час починати хресний хід про дарування спеки", — написав інший користувач Twitter.
Відзначимо, що в Криму на 4-5 липня оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов. На півострові очікують сходження селевих потоків, а синоптики попереджають, що в деяких районах випаде до 50 мм опадів.
Раніше Фокус повідомляв, як співробітники МНС плавали по затопленій Ялті. Через величезну зливу частина Керчі в буквальному сенсі почала йти під воду, і були затоплені приміські селища. Співробітники МНС плавали по затопленій Ялті, супроводжуючи човен з "главою" Криму Сергія Аксьонова.
Також Фокус розповідав, що Ялта була знеструмлена після масштабного потопу. У червні в туристичному місті випало до 90 мм опадів, а жертвами негоди став чоловік, який отримав травму голови і потонув у воді.