На Німеччину обрушився потужний потоп, більше 50 людей зникли безвісти (фото, відео)

Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини. Жертвами негоди стали семеро людей.

Потужний потоп обрушився на федеральну землю Рейнланд-Пфальц, зруйнувавши декілька житлових будинків, повідомляє телеканал SWR.

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У місті Аденау через повені зникли безвісти від 50 до 60 осіб і завалені шість житлових будинків. Як зазначають рятувальники, через потоп ще 25 будинків знаходяться під загрозою обвалення.

Люди залізали на дахи своїх будинків, намагаючись врятуватися від великого потоку води. Місцева поліція інформує, що в районі Арвайлера загинули щонайменше чотири людини.

У гірському регіоні Зауерланд, який також постраждав від повеней, загинули пожежні. Жителів населених пунктів Бад-Ноєнар-Арвайлер, Зінціг і Бад-Бодендорф, чиї будинки розташовані в менш 50 метрів від річки, екстрено евакуювали.

[ + – ] Потоп у Німеччині після циклону Бернд

[ + – ] Потоп у Німеччині

[ + – ] Потоп у Німеччині

[ + – ] Потоп у Німеччині через циклон Бернд

У багатьох частинах Північного Рейну-Вестфалії і Рейнланд-Пфальца, а також у Саарланді, житлові райони залишилися без електроенергії. Для ліквідації наслідків негоди та потопу залучили понад 1 000 рятувальників.

За прогнозами синоптиків, потужний циклон "Бернд", що спровокував потоп на південному заході Німеччини, повинен вщухнути в четвер увечері.

[ + – ] Потоп у Німеччині

[ + – ] Циклон Бернд спровокував потоп у Німеччині

[ + – ] Наслідки циклону Бернд у Німеччині

Раніше Фокус повідомляв, що на Крим обрушився новий потоп. Масштабні опади на півострові 4 липня призвели до того, що відразу три річки вийшли зі своїх берегів. Через новий потоп була загроза підтоплення житлових будинків у Бахчисарайському районі, а внаслідок рясних опадів постраждав навіть аеропорт у Сімферополі.

Також Фокус розповідав, що влада Японії заявила про загрозу для 240 тисяч осіб через потоп. 10 липня оприлюднили попередження найвищого рівня за пʼятирівневою шкалою стихійних лих через рясні опади на південному заході Японії. У разі погіршення ситуації людей планували розміщувати в ізоляторах, підготовлених для хворих коронавірусом.