Потоп в Японії: влада заявила про загрозу для 240 тисяч осіб (фото, відео)

У разі погіршення ситуації людей можуть почати розміщувати в ізоляторах, підготовлених для хворих на коронавірус.

Не менш 120 тисяч домогосподарств в префектурах Кагосіма, Міядзакі і Кумамото на південному заході Японії знаходяться в ситуації крайньої небезпеки через сильний дощ.

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У суботу, 10 липня, вранці влада випустила попередження найвищого рівня за пятиуровневой шкалою стихійних лих, воно стосується не менше 240 000 чоловік. Місцева влада наказала всім їм вжити заходів для власної безпеки. Зокрема, сказано триматися далі від річок, будівель і споруд, які можуть впасти.

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У деяких районах за один день випало стільки ж опадів, скільки зазвичай за весь липень. За даними Метеорологічного агентства, в місті Сацума за годину випало 96,5 мм опадів, що є рекордним показником. У місті Ебін випало 83,5 мм.

Сильні дощі тривають в Японії вже більше тижня. Проливний дощ спровокував великий зсув у місті Атамі, префектура Сідзуока, в результаті загинули дев'ять чоловік. Рятувальники продовжують пошуки зниклих без вести 20 осіб.

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У префектурі Кагосіма близько 10 сімей опинилися відрізаними через розмив і обвалення доріг. У префектурі створено близько 100 евакуаційних центрів. У разі погіршення ситуації людей можуть почати переводити в ізолятори, підготовлені для хворих на коронавірус.

Злива вдарила по громадському транспорту, що призвело до зупинки руху на окремих ділянках навіть швидкісних поїздів.

В регіоні Кюсю в найближчі години очікуються ще більш сильні дощі та грози.

Чиновники закликають людей бути напоготові. Вони кажуть, що навіть після того, як найсильніший дощ вщухне, збережеться ризик повеней і зсувів.

Нагадаємо, раніше масштабний зсув стався на пляжі в Одеській області. Інцидент стався в селі Лебедівка на бази відпочинку "Перлина". Місцеві жителі в коментарях відзначили, що це не перший зсув в цьому районі. Зараз впала частина сходів, що ведуть на пляж, разом з ділянкою обриву. Обійшлося без жертв. Причиною обвалу стали рясні зливи, які йшли кілька днів в Одеській області.

Через зсув в курортному місті Камол в італійській провінції Генуя близько 200 трун з людськими останками виявилися в море.