После масштабного оползня на японском курорте три человека погибли, 113 – пропали без вести

Оползень произошел в минувшую субботу в городе Атами, который славится своими горячими источниками

3 июля в японском городе Атами произошел масштабный оползень. Поток грязи и воды сошел с гор и буквально снес десятки домов и автомобилей. Сейчас в городе работают поисковые команды спасателей с собаками. Об этом пишет Asahi.

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Три человека погибли – все они пожилые женщины, 113 человек считаются пропавшими без вести, более 2 800 домов остались без электричества. С 3 июля из-под завалов удалось спасти 23 человека.

Также перекрыта грязью и песком национальная автомагистраль, приостановлено движение поездов. Местные жители сообщают, что оползни случались и раньше, но они не помнят настолько масштабного бедствия.

75-летняя Йоши Юхара, которая живет в Атами всю свою жизнь, рассказала, что они с мужем были на третьем этаже свого дома, когда начался проливной дождь. А примерно через полчаса с гор сошел поток грязи.

[ + – ] Все фото: Asahi

"Муж крикнул мне: "Берегись!". Мы спрятались, а когда хотели спуститься, то оказалось, что два первых этажа забиты грязью и мусором. Вылезти из окна мы не решились, так что более сток мы ждали помощь. Пили воду из бутылок и ели лапшу быстрого приготовления", — рассказала Юхара.

А ее супруг признался, что никогда не видел такого сильного селевого потока, хотя и прожил в Атами всю свою жизнь.

Как сообщили метеорологи, за 48 часов до происшествия в Атами выпало 313 мм осадков, тогда как стандартная июльская норма составляет 242,5 мм.

В настоящее время в Японии — сезон дождей. В соседней с Токио префектуре — Канагава около 200 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться из-за опасности подтоплений и оползней.

Атами — приморский курортный город примерно в 100 км к юго-западу от Токио. Он популярен у туристов из-за горячих источников и буддийского храма.