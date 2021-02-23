В Италии оползень унес в море сотни гробов и две часовни (фото, видео)

Причиной обрушения мог стать размыв утеса, на котором находилось кладбище.

В результате оползня в курортном городе Камолья в итальянской провинции Генуя около 200 гробов с человеческими останками оказались в море, передает Il Giorno.

Оползень зацепил участок кладбища, который расположен на береговой линии города на высоте примерно 50 метров над уровнем моря. Кроме того, он разрушил две часовни, которые также смыло в воду.

По имеющимся данным, обрушение было вызвано размывом утеса под кладбищенским районом, усугубляемым, по всей вероятности, сильными штормами, обрушившимися на Лигурию в последние годы.

К месту происшествия были направлены бригады водолазов пожарной части, катера береговой охраны и сами пожарные, а также вертолет пожарной части. Некоторые гробы оказались в море, и в настоящее время ведутся работы по их извлечению и доставке в порт Камольи, но многие из них остались застрявшими на камнях и в земле, принесенных оползнем, что утрудняет их извлечение.

По словам советника общественным работам муниципалитета Камольи Тино Ревелло, за этой территорией в течение некоторого времени ведется наблюдение и продолжаются работы по укреплению скалистого обрыва под кладбищем:

"Район также был оцеплен, потому что в последние дни были слышны странные скрипы", – добавил он.

Момент обрушения кладбища и часовен попал на камеры.

Напомним, по меньшей мере 10 человек пострадали и еще один попал в реанимацию в критическом состоянии в результате схода оползня, который произошел в среду, 30 декабря, на севере Норвегии, в жилом районе муниципалитета Еррум, расположенном в 30 километрах к северу от Осло.

Недавно стало известно о том, что оползень горных пород, вызванный таянием ледников на Аляске, может вызвать гигантское разрушительное цунами.