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В Италии оползень унес в море сотни гробов и две часовни (фото, видео)

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оползень, кладбище, Италия
Фото: ilgiorno.it

Причиной обрушения мог стать размыв утеса, на котором находилось кладбище.

В результате оползня в курортном городе Камолья в итальянской провинции Генуя около 200 гробов с человеческими останками оказались в море, передает Il Giorno.

Оползень зацепил участок кладбища, который расположен на береговой линии города на высоте примерно 50 метров над уровнем моря. Кроме того, он разрушил две часовни, которые также смыло в воду.

По имеющимся данным, обрушение было вызвано размывом утеса под кладбищенским районом, усугубляемым, по всей вероятности, сильными штормами, обрушившимися на Лигурию в последние годы.

К месту происшествия были направлены бригады водолазов пожарной части, катера береговой охраны и сами пожарные, а также вертолет пожарной части. Некоторые гробы оказались в море, и в настоящее время ведутся работы по их извлечению и доставке в порт Камольи, но многие из них остались застрявшими на камнях и в земле, принесенных оползнем, что утрудняет их извлечение.

кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия
кладбище, оползень, Италия

По словам советника общественным работам муниципалитета Камольи Тино Ревелло, за этой территорией в течение некоторого времени ведется наблюдение и продолжаются работы по укреплению скалистого обрыва под кладбищем:

"Район также был оцеплен, потому что в последние дни были слышны странные скрипы", – добавил он.

Момент обрушения кладбища и часовен попал на камеры.

Напомним, по меньшей мере 10 человек пострадали и еще один попал в реанимацию в критическом состоянии в результате схода оползня, который произошел в среду, 30 декабря, на севере Норвегии, в жилом районе муниципалитета Еррум, расположенном в 30 километрах к северу от Осло.

Недавно стало известно о том, что оползень горных пород, вызванный таянием ледников на Аляске, может вызвать гигантское разрушительное цунами.