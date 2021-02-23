В Італії зсув грунту забрав у море сотні трун і дві каплиці (фото, відео)

Причиною обвалення міг стати розмив скелі, на якому знаходилося кладовище.

Унаслідок зсуву в курортному місті Камол в італійській провінції Генуя майже 200 трун із людськими рештками опинилися в морі, передає Il Giorno.

Зсув зачепив ділянку кладовища, яка розташована на береговій лінії міста на висоті приблизно 50 метрів над рівнем моря. Крім того, він зруйнував дві каплиці, які також змило у воду.

За наявними даними, обвалення було викликане розмивом скелі під цвинтарним районом, яке посилювалося, цілком ймовірно, сильними штормами, що обрушилися на Лігурію в останні роки.

До місця події були спрямовані бригади водолазів пожежної частини, катери берегової охорони та власне пожежники, а також вертоліт пожежної частини. Деякі труни опинилися в морі, і наразі ведуться роботи щодо їх вилучення та доставки в порт Камол, але багато хто з них застрягли на каменях і в землі, принесених зсувом, що ускладнює їх вилучення.

За словами радника громадських робіт муніципалітету Камол Тіно Ревелло, за цією територією протягом деякого часу ведеться спостереження і тривають роботи щодо зміцнення скелястого обриву під кладовищем:

"Район також був оточений, тому що в останні дні було чути дивні скрипи", — додав він.

Момент обвалення кладовища та каплиць потрапив на камери.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей постраждали та ще один потрапив до реанімації в критичному стані внаслідок зсуву грунту, який стався в середу, 30 грудня, на півночі Норвегії, у житловому районі муніципалітету Еррум, розташованому в 30 кілометрах на північ від Осло.

Нещодавно стало відомо про те, що зсув гірських порід, викликаний таненням льодовиків на Алясці, може спричинити гігантське руйнівне цунамі.