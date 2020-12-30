В Норвегии в жилом районе сошел гигантский оползень (фото, видео)

На месте происшествия проводится масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и геологов.

По меньшей мере 10 человек пострадали и еще один попал в реанимацию в критическом состоянии в результате схода оползня, который произошел в среду, 30 декабря, на севере Норвегии, в жилом районе муниципалитета Еррум, расположенном в 30 километрах к северу от Осло.

Как передает "Reuters" со ссылкой на сообщения местной полиции, еще 21 человек числится пропавшим без вести. Оползень снес несколько жилых домов и до сих пор неизвестно, находились ли пропавшие без вести жители в своих домах в это время. На месте проводится масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и даже геологов.

По словам руководителя полицейской спасательной операции Роджера Петтерсена, в данный момент ситуация "остается нестабильной", а добраться до завалов можно только с вертолета.

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"На юге Норвегии в последние дни выпало большое количество осадков, что, возможно, привело к сдвигу глинистой почвы, преобладающей в этом районе", – сообщила местная телекомпания "NRK".

На фотографиях с места происшествия из-за выпавшего тех краях снега, можно отчетливо увидеть образовавшийся "кратер" с разрушенными зданиями, буквально "провалившимися под землю" и лежащими в руинах на его дне. На краях образовавшегося обрыва в "полусвешенном" положении зависли другие постройки.

По сообщению местных жителей, оползень сопровождали "два сильных толчка", а затем в населенном пункте пропало электричество. Отмечается, что более 700 жителей были эвакуированы с места происшествия – их доставляют в ближайшие отели.

Напомним, недавно стало известно, что оползень горных пород, вызванный таянием ледников на Аляске, может вызвать гигантское разрушительное цунами.