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В Норвегии в жилом районе сошел гигантский оползень (фото, видео)

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Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Фото: DW

На месте происшествия проводится масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и геологов.

По меньшей мере 10 человек пострадали и еще один попал в реанимацию в критическом состоянии в результате схода оползня, который произошел в среду, 30 декабря, на севере Норвегии, в жилом районе муниципалитета Еррум, расположенном в 30 километрах к северу от Осло.

Как передает "Reuters" со ссылкой на сообщения местной полиции, еще 21 человек числится пропавшим без вести. Оползень снес несколько жилых домов и до сих пор неизвестно, находились ли пропавшие без вести жители в своих домах в это время. На месте проводится масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и даже геологов.

По словам руководителя полицейской спасательной операции Роджера Петтерсена, в данный момент ситуация "остается нестабильной", а добраться до завалов можно только с вертолета.

"На юге Норвегии в последние дни выпало большое количество осадков, что, возможно, привело к сдвигу глинистой почвы, преобладающей в этом районе", – сообщила местная телекомпания "NRK".

На фотографиях с места происшествия из-за выпавшего тех краях снега, можно отчетливо увидеть образовавшийся "кратер" с разрушенными зданиями, буквально "провалившимися под землю" и лежащими в руинах на его дне. На краях образовавшегося обрыва в "полусвешенном" положении зависли другие постройки.

Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг
Норвегия, оползень, катастрофа, катаклизм, сдвиг

По сообщению местных жителей, оползень сопровождали "два сильных толчка", а затем в населенном пункте пропало электричество. Отмечается, что более 700 жителей были эвакуированы с места происшествия – их доставляют в ближайшие отели.

Напомним, недавно стало известно, что оползень горных пород, вызванный таянием ледников на Аляске, может вызвать гигантское разрушительное цунами.