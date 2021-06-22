Под завалами могут быть люди: в Одесской области на пляже произошел масштабный оползень (видео)
Инцидент произошел в селе Лебедевка у базы отдыха "Жемчужина". Сейчас на месте работают добровольцы и спасатели.
В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел масштабный оползень прямо на пляже. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают добровольцы и спасатели. Об этом сообщает ГСЧС.
Оползень произошел в селе Лебедевка возле базы отдыха "Жемчужина". Один из свидетелей сообщил, что незадолго до инцидента видел на этом месте девушку. По другим данным, там могло завалить семейную пару с ребенком. На месте происшествия были обнаружены вещи отдыхающих. В "Жемчужине" уже сообщили, что у них занято около двадцати номеров. Администрация сейчас разыскивает всех своих постояльцев.
К поисковым работам привлечены 40 человек: военнослужащие, спасатели и местные жители.
Площадь оползня – 150 квадратных метров. Высота обвала почвы – 15 метров.
Местные жители в комментариях отметили, что это не первый оползень в этом районе. На этих выходных упала часть лестницы, ведущей на пляж, вместе с участком обрыва. Обошлось без жертв. Вероятно, причиной оползня стали обильные ливни, которые шли несколько дней в Одесской области.
Также вокруг пляжа расставлены предупреждающие знаки, которые гласят, что под обрывом загорать опасно – возможен обвал.