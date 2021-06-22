Под завалами могут быть люди: в Одесской области на пляже произошел масштабный оползень (видео)

Инцидент произошел в селе Лебедевка у базы отдыха "Жемчужина". Сейчас на месте работают добровольцы и спасатели.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел масштабный оползень прямо на пляже. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают добровольцы и спасатели. Об этом сообщает ГСЧС.

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Оползень произошел в селе Лебедевка возле базы отдыха "Жемчужина". Один из свидетелей сообщил, что незадолго до инцидента видел на этом месте девушку. По другим данным, там могло завалить семейную пару с ребенком. На месте происшествия были обнаружены вещи отдыхающих. В "Жемчужине" уже сообщили, что у них занято около двадцати номеров. Администрация сейчас разыскивает всех своих постояльцев.

К поисковым работам привлечены 40 человек: военнослужащие, спасатели и местные жители.

[ + – ] Оползень в селе Лебедевка

Площадь оползня – 150 квадратных метров. Высота обвала почвы – 15 метров.

Местные жители в комментариях отметили, что это не первый оползень в этом районе. На этих выходных упала часть лестницы, ведущей на пляж, вместе с участком обрыва. Обошлось без жертв. Вероятно, причиной оползня стали обильные ливни, которые шли несколько дней в Одесской области.

Также вокруг пляжа расставлены предупреждающие знаки, которые гласят, что под обрывом загорать опасно – возможен обвал.