Під завалами можуть бути люди: в Одеській області на пляжі стався масштабний зсув (відео)

Інцидент стався в селі Лебедівка біля бази відпочинку "Перлина". Зараз на місці працюють добровольці і рятувальники.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області стався масштабний зсув прямо на пляжі. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися люди. Зараз на місці працюють добровольці і рятувальники. Про це повідомляє ДСНС.

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Зсув стався в селі Лебедівка біля бази відпочинку "Перлина". Один зі свідків повідомив, що незадовго до інциденту бачив на цьому місці дівчину. За іншими даними, там могло завалити сімейну пару з дитиною. На місці події були виявлені речі відпочивальників. У "Перлині" вже повідомили, що у них зайнято близько двадцяти номерів. Адміністрація зараз розшукує всіх своїх постояльців.

До пошукових робіт залучено 40 осіб: військовослужбовці, рятувальники і місцеві жителі.

[ + – ] Зсув в селі Лебедівка

Площа обвалу — 150 квадратних метрів. Висота обвалу грунту — 15 метрів.

Місцеві жителі в коментарях зазначили, що це не перший зсув у цьому районі. Цими вихідними впала частина сходів, що ведуть на пляж, разом з ділянкою обриву. Обійшлося без жертв. Ймовірно, причиною обвалу стали рясні зливи, які йшли кілька днів в Одеській області.

Також навколо пляжу розставлені попереджувальні знаки, які свідчать, що під кручею засмагати небезпечно — можливий обвал.