Потоп в Японии: власти заявили об угрозе для 240 тысяч человек (фото, видео)

В случае ухудшения ситуации людей могут начать размещать в изоляторах, подготовленных для больных коронавирусом.

Не менее 120 тысяч домохозяйств в префектурах Кагосима, Миядзаки и Кумамото на юго-западе Японии находятся в ситуации крайней опасности из-за сильного дождя.

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В субботу, 10 июля, утром власти выпустили предупреждение наивысшего уровня по пятиуровневой шкале стихийных бедствий, оно касается не менее 240 000 человек. Местные власти приказали всем им принять меры для собственной безопасности. В частности, сказано держаться дальше от рек, строений и сооружений, которые могут упасть.

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В некоторых районах за один день выпало столько же осадков, сколько обычно за весь июль. По данным Метеорологического агентства, в городе Сацума за час выпало 96,5 мм осадков, что является рекордным показателем. В городе Эбино выпало 83,5 мм.

Сильные дожди продолжаются в Японии уже больше недели. Проливной дождь спровоцировал крупный оползень в городе Атами, префектура Сидзуока, в результате погибли девять человек. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести 20 человек.

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В префектуре Кагосима около 10 семей оказались отрезанными из-за размыва и обрушения дорог. В префектуре создано около 100 эвакуационных центров. В случае ухудшения ситуации людей могут начать переводить в изоляторы, подготовленные для больных коронавирусом.

Ливень ударил по общественному транспорту, что привело к остановке движения на отдельных участках даже скоростных поездов.

В регионе Кюсю в ближайшие часы ожидаются еще более сильные дожди и грозы.

Чиновники призывают людей быть начеку. Они говорят, что даже после того, как самый сильный дождь утихнет, сохранится риск наводнений и оползней.

Напомним, ранее масштабный оползень произошел на пляже в Одесской области. Инцидент произошел в селе Лебедевка у базы отдыха "Жемчужина". Местные жители в комментариях отметили, что это не первый оползень в этом районе. Теперь выходных упала часть лестницы, ведущей на пляж, вместе с участком обрыва. Обошлось без жертв. Причиной оползня стали обильные ливни, которые шли несколько дней в Одесской области.

В результате оползня в курортном городе Камолья в итальянской провинции Генуя около 200 гробов с человеческими останками оказались в море.