Потоп в Германии: число жертв возросло до 42 человек (видео)

Пропавшими без вести считаются около 70 человек. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже выразила соболезнования родным и близким погибших.

Число погибших в результате наводнения в ФРГ возросло до 42 человек.

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Как сообщает в четверг, 15 июля Bild, ссылаясь на правоохранителей и спасателей, не менее 15 человеческих жертв приходится на район города Ойскирхен (Северный Рейн — Вестфалия).

Также тела двух человек обнаружили в Кельне, трех – в Райнбахе.

[ + – ] Последствия наводнения в Германии

В районе Арвайлер жертвами стихии стали 18 человек, в Золингене, Альтене, Вердоле и районе Унна – по одному человеку.

[ + – ] Обильные осадки привели к потопу в Германии

По оценкам издания, пропавшими без вести на данный момент считаются до 70 человек.

[ + – ] Результаты потопа на юге-западе Германии

Соболезнования родным погибших выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я потрясена катастрофой, которую пришлось пережить стольким людям в районах наводнения. Мои соболезнования родным и близким погибших и пропавших без вести. Я от всего сердца благодарю службы экстренной помощи", – написала политик.

[ + – ] Соболезнования Ангелы Меркель

Напомним, мощный потоп обрушился на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, разрушив несколько жилых домов. Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии.

Ранее мощный потоп обрушился на оккупированный Крым. 4 июля сразу три реки вышли из своих берегов. В результате сильных осадков пострадал даже аэропорт в Симферополе.

А в Керчи после сильнейшего ливня часть города начала уходить под воду. Были затоплены пригородные поселки. В этот же день в Ялте сотрудники МЧС плавали по затопленному курортному городу, сопровождая лодку с "главой" Крыма Сергея Аксенова.