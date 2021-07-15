Потоп в Германии: число жертв возросло до 42 человек (видео)
Пропавшими без вести считаются около 70 человек. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже выразила соболезнования родным и близким погибших.
Число погибших в результате наводнения в ФРГ возросло до 42 человек.
Как сообщает в четверг, 15 июля Bild, ссылаясь на правоохранителей и спасателей, не менее 15 человеческих жертв приходится на район города Ойскирхен (Северный Рейн — Вестфалия).
Также тела двух человек обнаружили в Кельне, трех – в Райнбахе.
В районе Арвайлер жертвами стихии стали 18 человек, в Золингене, Альтене, Вердоле и районе Унна – по одному человеку.
По оценкам издания, пропавшими без вести на данный момент считаются до 70 человек.
Соболезнования родным погибших выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я потрясена катастрофой, которую пришлось пережить стольким людям в районах наводнения. Мои соболезнования родным и близким погибших и пропавших без вести. Я от всего сердца благодарю службы экстренной помощи", – написала политик.
Напомним, мощный потоп обрушился на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, разрушив несколько жилых домов. Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии.
Ранее мощный потоп обрушился на оккупированный Крым. 4 июля сразу три реки вышли из своих берегов. В результате сильных осадков пострадал даже аэропорт в Симферополе.
А в Керчи после сильнейшего ливня часть города начала уходить под воду. Были затоплены пригородные поселки. В этот же день в Ялте сотрудники МЧС плавали по затопленному курортному городу, сопровождая лодку с "главой" Крыма Сергея Аксенова.