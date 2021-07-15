Потоп у Німеччині: число жертв зросло до 42 осіб (відео)

Зниклими безвісти вважаються близько 70 осіб. Канцлерка ФРН Ангела Меркель уже висловила співчуття рідним і близьким загиблих.

Число загиблих у результаті повені у ФРН зросло до 42 осіб.

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Як повідомляє в четвер, 15 липня Bild, посилаючись на правоохоронців і рятувальників, понад 15 людських жертв припадає на район міста Ойскірхен (Північний Рейн — Вестфалія).

Також тіла двох людей виявили в Кельні, трьох — у Райнбасі.

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У районі Арвайлер жертвами стихії стали 18 осіб, у Золінгені, Альтені, Вердолі і районі Унна — по одній людині.

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За оцінками видання, зниклими безвісти наразі вважаються до 70 осіб.

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Співчуття рідним загиблих висловила канцлерка ФРН Ангела Меркель.

"Я вражена катастрофою, яку довелося пережити стільком людям у районах повені. Мої співчуття рідним і близьким загиблих і зниклих безвісти. Я від усього серця дякую службам екстреної допомоги", — написала політикиня.

[ + – ] Співчуття Ангели Меркель

Нагадаємо, потужний потоп обрушився на федеральну землю Рейнланд-Пфальц, зруйнувавши декілька житлових будинків. Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини.

Раніше потужний потоп обрушився на окупований Крим. 4 липня відразу три річки вийшли зі своїх берегів. У результаті сильних опадів постраждав навіть аеропорт у Сімферополі.

А в Керчі після сильної зливи частина міста почала йти під воду. Були затоплені приміські селища. Цього ж дня в Ялті співробітники МНС плавали по затопленому курортному місту, супроводжуючи човен з "главою" Криму Сергієм Аксьоновим.