RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Потоп у Німеччині: число жертв зросло до 42 осіб (відео)

908
Німеччина, повінь, потоп,
Фото: AFP | Повінь у Німеччині

Зниклими безвісти вважаються близько 70 осіб. Канцлерка ФРН Ангела Меркель уже висловила співчуття рідним і близьким загиблих.

Число загиблих у результаті повені у ФРН зросло до 42 осіб.

Як повідомляє в четвер, 15 липня Bild, посилаючись на правоохоронців і рятувальників, понад 15 людських жертв припадає на район міста Ойскірхен (Північний Рейн — Вестфалія).

Також тіла двох людей виявили в Кельні, трьох — у Райнбасі.

Наслідки повені в Німеччині

У районі Арвайлер жертвами стихії стали 18 осіб, у Золінгені, Альтені, Вердолі і районі Унна — по одній людині.

Рясні опади призвели до потопу в Німеччині

За оцінками видання, зниклими безвісти наразі вважаються до 70 осіб.

Результати потопу на південному заході Німеччини

Співчуття рідним загиблих висловила канцлерка ФРН Ангела Меркель.

"Я вражена катастрофою, яку довелося пережити стільком людям у районах повені. Мої співчуття рідним і близьким загиблих і зниклих безвісти. Я від усього серця дякую службам екстреної допомоги", — написала політикиня.

Співчуття Ангели Меркель

Нагадаємо, потужний потоп обрушився на федеральну землю Рейнланд-Пфальц, зруйнувавши декілька житлових будинків. Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини.

Раніше потужний потоп обрушився на окупований Крим. 4 липня відразу три річки вийшли зі своїх берегів. У результаті сильних опадів постраждав навіть аеропорт у Сімферополі.

А в Керчі після сильної зливи частина міста почала йти під воду. Були затоплені приміські селища. Цього ж дня в Ялті співробітники МНС плавали по затопленому курортному місту, супроводжуючи човен з "главою" Криму Сергієм Аксьоновим.