Німеччина йде під воду: понад 1 300 людей зникли безвісти після потопу (відео)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель шокована повідомленнями із західних регіонів країни, на які обрушився руйнівний циклон Бернд.

Майже 3,5 тис. людей постраждали в районі Айвалер після потужного потопу, а зниклими безвісти вважаються приблизно 1 300 осіб, йдеться на сайті адміністрації німецького району.

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За останніми даними, жертвами потопу і затоплення стали, як мінімум, 59 жителів двох районів Німеччини.

До медичних установ госпіталізували майже 3,5 тис. осіб із різними ушкодженнями.

Влада попередила, що через циклон Бернд і потоп усі школи району Айвалер будуть закриті в пʼятницю, 16 липня. Рятувальні операції тривають на землях Північний Рейн-Вестфалія і Баден-Вюртемберг, в яких задіяні понад тисячу пожежників і поліцейських.

На ліквідацію наслідків циклону і потопу влада Айвалера запросила додаткову допомогу, зокрема медичну і транспортну, а також попросила залучити додаткові сили бундесверу.

[ + – ] Повені в Німеччині

[ + – ] Потоп у Німеччині

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала масштабний потоп, заявивши, що вона "шокована повідомленнями", які надходять з південного заходу країни.

"Мирні міста зараз переживають катастрофу. Я шокована повідомленнями, які до мене дійшли. Я оплакую тих, хто загинув у цій катастрофі", — заявила Ангела Меркель, перервавши свій візит до президента США Джо Байдена.

Канцлер зазначила, що поки рано оцінювати масштаб трагедії на південному заході Німеччини, і пообіцяла, що екстрені служби зроблять все можливе для порятунку людей, які постраждали від потопу.

Раніше Фокус повідомляв, що на Німеччину обрушився потужний потоп. Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини, і спершу повідомлялося про 7 загиблих. За даними влади, у місті Аденау через повені зникли безвісти від 50 до 60 осіб і завалені шість житлових будинків.

Пізніше Фокус розповідав, що кількість жертв потопу в Німеччині зросла до 42 осіб. Найбільше людей загинули в районі Айвалер, а канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила свої співчуття рідним жертвам потопу.