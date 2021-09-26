Росія відправила до Німеччини секретного агента для впливу на вибори в Бундестаг, — Welt
Згідно з розслідуванням, спецагент займався дезінформацією і просуванням російських інтересів в Німеччині.
Росія відправила до Німеччини агента секретної служби під час виборів до Бундестагу. Про це пише німецька газета Welt am Sonntag, посилаючись на результати власного розслідування.
За даними видання, спецагента прислали з Москви в російське посольство в Берліні незадовго до виборів. Він спеціалізувався на "просуванні зовнішніх інтересів Росії і дезінформації".
У коментарі посольство Росії заявило, що співробітник отримав відповідну акредитацію. Відомство спростувало ймовірну сферу діяльності "агента", назвавши розслідування "дезінформацією", а також "дикою сумішшю домислів і фантазій".
Варто відзначити, що кілька тижнів тому уряд Німеччини публічно звинуватило Росію в кібератаках, покликаних вплинути на результат виборів в Бундестаг (федеральний парламент країни). Як з'ясувала Welt, в серпні хакери за кілька днів зробили кілька сотень атак на політиків.
За словами німецьких чиновників, росіяни розсилали по електронній пошті фішингові листи, намагаючись заволодіти персональними даними членів Бундестагу і Ландтагу (земського парламенту). У Німеччині припускають, що за хакерськими атаками стоїть ГРУ Росії.
24 вересня Євросоюз також звинуватив Росію в кібератаках. Згідно 27 країн опублікували заяву, згідно з яким дії були націлені на багатьох депутатів, членів уряду, політиків, представників преси та громадських діячів Європи. Хакери намагалися отримати доступ до комп'ютерних систем і особистим облікових записів для розкрадання даних.
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