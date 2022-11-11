Вибори в США: у Республіканській партії "звільнили" Дональда Трампа, — CNN

На місце Дональда Трампа в Республіканській партії тепер претендує губернатор Флориди Рон Десантіс.

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Віце-губернатор американського штату Джорджія республіканець Джефрі Дункан прокоментував результати виборів, опубліковані увечері 8 листопада. За його словами, колишній президент США Дональд Трамп більше не є лицем Республіканської партії, про що пише CNN.

У виданні повідомляється, що замість колишнього американського президента республіканці висунули на початок списку нинішнього губернатора Флориди Рональда Десантіса.

"Неможливо заперечувати, що Дональда Трампа звільнили у вівторок увечері. Пошукова комісія висунула кілька імен на початок списку, і Рон Десантіс — одне з них. Це тверде лідерство", — заявив віце-губернатор Джорджії.

На тлі цих подій Джефрі Дункан дав кілька порад представнику республіканців у Джорджії екс-футболісту Гершелю Уокеру. Він зазначив, що для перемоги у повторному турі голосування Вокеру варто зробити кілька телефонних дзвінків.

На думку Дункана, Уокеру варто зв'язатися з колишнім лідером США Дональдом Трампом і попередити його, щоб той тримався якомога далі від Джорджії протягом найближчого місяця. Він заявив, що Трамп не допомагатиме Вокеру у виборах і назвав колишнього американського лідера "токсичним". При цьому сам Трамп раніше публічно висловлював свою підтримку колишній зірці американського футболу.

Дункан також вважає, що дзвінок Уокера Рону Десантісу сприятиме перемозі Республіканської партії у штаті Джорджія.

"Я зателефонував би Рону Десантісу і попросив би його приїжджати до Джорджії якомога частіше в наступні чотири тижні. Це був би рецепт перемоги для Гершеля", — розмірковує віце-губернатор.

Рональд Десантіс відомий своєю консервативною позицією щодо гендерних питань, абортів та расової політики. У ЗМІ не виключають, що в майбутньому Десантіс має намір висунути свою кандидатуру на пост президента США.

Нагадаємо, що за даними екзитполів, республіканці мають всі шанси зайняти Палату представників. При цьому результати боротьби за місце в Сенаті поки що важко передбачити, оскільки обидві партії набрали приблизно по 50% голосів.

Фокус також писав про те, що під час проміжних виборів до Сенату США американці переобрали двох померлих демократів. У зв'язку з цим у штаті Пенсільванія відбудеться позачергове голосування.