Мерці в Конгресі: в Палату представників США переобрали двох померлих демократів

Журналісти зазначають, що ім'я одного з кандидатів — Барбари Купер — залишилося в бюлетенях через те, що це передбачено законом штату. Тепер у Пенсільванії і Теннессі відбудуться позачергові вибори.

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У ході проміжних виборів у Конгрес США переобрали двох політиків від демократів, які померли в жовтні цього року. Один із них — представник штату Пенсільванія демократ Ентоні ДеЛука, який помер 9 жовтня — отримав 85% голосів. Через цю ситуацію в штаті незабаром відбудуться позачергові вибори, повідомляє інформаційний канал Fox News.

За словами демократів Пенсільванії, за 85-річного покійного кандидата було віддано таку кількість голосів через те, що виборці штату продовжують демонструвати відданість демократичним цінностям.

"Хоча ми неймовірно засмучені втратою представника Тоні ДеЛуки, ми пишаємося тим, що виборці продовжують демонструвати свою довіру до нього та його відданість демократичним цінностям, переобираючи його посмертно", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Тоні ДеЛука помер 9 жовтня 2022 року

Журналіст Чарлі Вольфсон у зв'язку з цією ситуацією написав, що деякі виборці могли не знати про смерть ДеЛуки, проте більшість скоріше віддали перевагу ідеї позачергових виборів замість обрання кандидата третьої партії.

Аналогічна картина склалася й у штаті Теннессі. Демократка Барбара Купер, яка померла 25 жовтня у віці 93 років, також "виграла гонку" у 86-му виборчому окрузі штату, повідомляє Local Memphis.

[ + – ] Барбара Купер померла 25 жовтня 2022 року

Повідомляється, що виборча комісія округу Шелбі заявила, що ім'я Купер залишилося в бюлетенях для голосування після її несподіваної смерті 25 жовтня 2022 року через те, що це передбачено законом штату. Тепер, щоб зайняти її місце, проведуть позачергові вибори. Дата виборів буде визначена губернатором Біллом Лі, коли він видасть відповідний указ.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Джорджія можуть провести додатковий тур виборів у Сенат США, оскільки в штаті жодна з партій не отримала абсолютної більшості голосів. Остаточні результати виборів у Сенат стануть відомими лише в грудні.

На проміжних виборах у Конгрес США, згідно з підрахунками телеканалу CNN, республіканці зайняли 185 місць у Палату представників, демократи — 159. Водночас CBS News навели такі дані: республіканці одержують 198 місць, а демократи — 176.