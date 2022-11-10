Вибори до Сенату США затягуються: необхідно провести повторний тур

Остаточні результати виборів до верхньої палати Конгресу США стануть відомими лише у грудні.

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В американському штаті Джорджія можуть провести додатковий тур виборів до Сенату США. У виданні Reuters повідомляють, що повторний тур голосування запланований на 6 грудня 2022 року.

У виданні повідомляється, що на цей момент у Джорджії жодна з партій не отримала абсолютної більшості голосів. У зв'язку з цим остаточні результати виборів будуть відомі не раніше грудня.

За словами журналістів, кандидат від Демократичної партії Рафаель Ворнок із незначним відривом випередив представника республіканців Гершела Волкера. У свою чергу, лібертаріанець Чейз Олівер отримав лише 2 відсотки голосів.

У виданні пишуть, що попри те, що Ворнок випередив свого суперника, кількості голосів на його рахунку все одно замало для перемоги у першому турі. За кандидата мають проголосувати хоч би 50% виборців.

"У той час, як уповноважені особи округу досі продовжують детально підраховувати голоси, ми вважаємо, що можемо впевнено сказати, що тут, у Джорджії відбудеться другий тур голосувань до Сенату США, запланований на 6 грудня", — заявив головний операційний директор штату Джорджія Гейб Стерлінг.

У повідомленні згадали, що ексфутболіст Гершел Волкер отримав публічну підтримку від колишнього американського президента Дональда Трапа. Також повідомляється, що його опонент Рафаель Ворнок є пастором у баптистській церкві Ебенезер. Раніше він зайняв своє місце в Сенаті США, отримавши більшість на виборах у січні 2021 року.

"Це було одне з двох місць у Сенаті, які розігрувалися у колишньому надійно республіканському штаті", — йдеться у публікації.

За даними Федеральної виборчої комісії, цього року виборча кампанія Рафаеля Ворнока коштувала демократам 135,8 мільйона доларів. Водночас на виборчу кампанію Волкера витрачено лише 32,4 мільйона доларів.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп висловив невдоволення результатом проміжних виборів у штаті Пенсільванія.

Фокус також писав, що прихильники Республіканської партії США виступають проти автоматичного підрахунку голосів.