Новый лидер: губернатор Флориды ДеСантис опережает Трампа в опросах Республиканской партии

56% избирателей-республиканцев поддерживают ДеСантиса как потенциального кандидата в президенты США. Поддержка Трампа составляет 33%.

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Губернатор Флориды Рон ДеСантис опережает экс-президента США Дональда Трампа на 23% в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года за выдвижение на пост главы государства. Об этом говорят данные опроса USA Today и Университета Саффолка, передает BBC.

Как уточняется, 56% избирателей-республиканцев поддерживают ДеСантиса как потенциального кандидата в президенты США. Поддержка Трампа составляет 33%.

"В городе появился новый шериф-республиканец. ДеСантис опережает Трампа не только среди общего электората, но и среди тех республиканских избирателей, которые были опорой бывшего президента", — прокомментировал результаты опроса директор Центра политических исследований Саффолкского университета Дэвид Палеологос.

Он считает, что республиканские избиратели все больше склоняются к "трампизму без Трампа".

Согласно общенациональному опросу, ДеСантис также опережает действующего президента США Джо Байдена. Так, 47% избирателей поддерживают республиканца, и лишь 43% — нынешнего главу Белого дома на гипотетических выборах. Еще 7% не определились.

При этом опрос показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет всего 30%, а Байдена — 46%.

Кроме того, более 60% избирателей не хотели бы видеть ни Трампа, ни Байдена среди кандидатов на следующих президентских выборах.

Губернатор Флориды пока публично не заявлял, что будет баллотироваться в 2024 году. В то же время, Трамп уже официально начал свою предвыборную кампанию.

Что ДеСантес говорит об Украине?

Рон ДеСантис — новичок в политике, он стал губернатором Флориды в 2019 году. До этого работал юристом в ВМС США, в том числе в секретной тюрьме Гуантамо.

Политик позиционирует себя как идейного последователя консерватизма. Он известен в США критикой жестких ковидных ограничений, обязательности прививок, а также своей борьбой с левой идеологией. ДеСантис даже ввел во Флориде День жертв коммунизма.

28 февраля, после полномасштабного российского вторжения, губернатор Флориды назвал Владимира Путина "авторитарным заправщиком", а также раскритиковал президента Джо Байдена за слишком мягкую позицию по отношению к России.

Россию ДеСантис обозначил как "пустую страну", у которой есть только энергоресурсы и ядерное оружие, что делает ее опасной.

Как считает политик, Путин смог нарастить силы из-за "несерьезного отношения США и Европы" к энергетической независимости.

[ + – ] Выступление ДеСантиса после российского вторжения в Украину

Напомним, Yahoo News также провел опрос предпочтений американских избирателей. Его результаты показали, что Рон Десантис опережает бывшего президента США Дональда Трампа на 5%: 47% зарегистрированных избирателей поддерживают губернатора по сравнению с 42% процентами у 45-го президента США.