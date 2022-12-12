Лидирует губернатор Флориды: Трампа не хотят видеть кандидатом в президенты США, — опрос

Общенациональный опрос показал, что Рон Десантис опережает Трампа на 5%: 47% зарегистрированных избирателей поддерживают губернатора по сравнению с 42% процентами 45-го президента США.

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Губернатор американского Штата Флорида Рон Десантис опережает бывшего президента США Дональда Трампа в опросах по поводу выдвижения кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах в 2024 году. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на собственный опрос.

Общенациональный опрос показал, что Десантис опережает Трампа на 5%: 47% зарегистрированных избирателей поддерживают губернатора по сравнению с 42% процентами у 45-го президента США.

Журналисты отмечают, что декабрьские результаты резко отличаются от опроса, проведенного в середине октября. Он показывал, что Трамп опережает на 9 процентных пунктов: 45% против 36% у Десантиса.

В издании также пишут, что Трамп объявил о своем третьем баллотировании в Белый дом всего через неделю после потери нескольких своих высокопоставленных сторонников и ноябрьских промежуточных выборов, результаты которых стали неутешительными для Республиканской партии.

В свою очередь Десантис был переизбран на промежуточных выборах, что стало поводом для разговоров о президентской гонке в 2024 году, хотя он не объявил о своей кандидатуре.

Напомним, 11 ноября республиканец Джефри Дункан заявил, что Дональд Трамп больше не является "лицом" Республиканской партии. На место Дональда Трампа теперь претендует губернатор Флориды Рон Десантис.

16 ноября Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США в 2024 году и сразу же создал своей предвыборный штаб. Бывший американский глава Он пообещал избирателям "снова сделать Америку великой и славной".