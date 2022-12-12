Лідирує губернатор Флориди: Трампа не хочуть бачити кандидатом у президенти США, — опитування

Загальнонаціональне опитування показало, що Рон Десантіс випереджає Трампа на 5%: 47% зареєстрованих виборців підтримують губернатора порівняно з 42% відсотками 45-го президента США.

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Губернатор американського Штату Флорида Рон Десантіс випереджає колишнього президента США Дональда Трампа в опитуваннях щодо висунення кандидата в президенти від Республіканської партії на виборах у 2024 році. Про це повідомляє Yahoo News із посиланням на власне опитування.

Загальнонаціональне опитування показало, що Десантіс випереджає Трампа на 5%: 47% зареєстрованих виборців підтримують губернатора порівняно з 42% у 45-го президента США.

Журналісти зазначають, що результати грудня різко відрізняються від опитування, проведеного в середині жовтня. Вони показували, що Трамп випереджає на 9 процентних пунктів: 45% проти 36% у Десантіса.

У виданні також пишуть, що Трамп оголосив про своє третє балотування у Білий дім лише через тиждень після втрати кількох своїх високопоставлених прихильників та листопадових проміжних виборів, результати яких стали невтішними для Республіканської партії.

Зі свого боку Десантіса переобрали на проміжних виборах, що стало приводом для розмов про президентські перегони у 2024 році, хоча він не оголосив про свою кандидатуру.

Нагадаємо, 11 листопада республіканець Джефрі Дункан заявив, що Дональд Трамп більше не є "обличчям" Республіканської партії. На місце Дональда Трампа тепер претендує губернатор Флориди Рон Десантіс.

16 листопада Трамп подав заявку на висування в президенти США у 2024 році і одразу ж створив свій передвиборчий штаб. Колишній американський глава Він пообіцяв виборцям "знов зробити Америку великою та славною".