Новий лідер: губернатор Флориди Десантіс випереджає Трампа в опитуваннях Республіканської партії

56% виборців-республіканців підтримують Десантіса як потенційного кандидата у президенти США. Підтримка Трампа становить 33%.

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Губернатор Флориди Рон Десантіс випереджає експрезидента США Дональда Трампа на 23% в опитуваннях Республіканської партії щодо праймеріз 2024 року за висування на посаду глави держави. Про це свідчать дані опитування USA Today та Університету Саффолка, передає ВВС.

Як уточнюється, 56% виборців-республіканців підтримують Десантіса як потенційного кандидата у президенти США. Підтримка Трамп становить 33%.

"У місті з'явився новий шериф-республіканець. Десантіс випереджає Трампа не лише серед загального електорату, а й серед республіканських виборців, які були опорою колишнього президента", — прокоментував результати опитування директор Центру політичних досліджень Саффолкського університету Девід Палеологос.

Він вважає, що республіканські виборці дедалі більше схиляються до "трампізму без Трампа".

Згідно із загальнонаціональним опитуванням, Десантіс також випереджає чинного президента США Джо Байдена. Так, 47% виборців підтримують республіканця, і лише 43% — нинішнього главу Білого дому на гіпотетичних виборах. Ще 7% не визначились.

При цьому опитування показало, що рейтинг схвалення Трампа становить лише 30%, а Байдена — 46%.

Крім того, понад 60% виборців не хотіли б бачити ані Трампа, ані Байдена серед кандидатів на наступних президентських виборах.

Губернатор Флориди поки що публічно не заявляв, що балотуватиметься у 2024 році. Водночас Трамп уже офіційно розпочав свою передвиборчу кампанію.

Що Десантіс каже про Україну?

Рон Десантіс — новачок у політиці, він став губернатором Флориди у 2019 році. До цього працював юристом у ВМС США, зокрема в секретній в'язниці Гуантамо.

Політик позиціонує себе як ідейний послідовник консерватизму. Він відомий у США критикою жорстких ковідних обмежень, обов'язковості щеплень, а також своєю боротьбою з лівою ідеологією. Десантіс навіть запровадив у Флориді День жертв комунізму.

28 лютого, після повномасштабного російського вторгнення, губернатор Флориди назвав Володимира Путіна "авторитарним заправником", а також розкритикував президента Джо Байдена за надто м'яку позицію щодо Росії.

Росію Десантіс окреслив як "порожню країну", яка має лише енергоресурси та ядерну зброю, що робить її небезпечною.

Як вважає політик, Путін зміг наростити сили через "несерйозне ставлення США та Європи" до енергетичної незалежності.

[ + – ] Виступ Десантіса після російського вторгнення в Україну

Нагадаємо, Yahoo News також провів опитування уподобань американських виборців. Його результати показали, що Рон Десантіс випереджає колишнього президента США Дональда Трампа на 5%: 47% зареєстрованих виборців підтримують губернатора порівняно із 42% у 45-го президента США.