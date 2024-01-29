Если план Трампа поможет закончить войну за 24 часа, я буду счастлив, — Зеленский

Глава государства подчеркнул, что знает, сколько за сутки погибает украинцев и понимает цену этому, поэтому готов выслушать "формулу" кандидата в президенты США.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выслушать от кандидата на пост президента США Дональда Трампа план по завершению войны против России за 24 часа. При этом глава государства рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Журналистка напомнила, что Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах, а Зеленский приглашал его в Киев, обещая объяснить в течение 24 минут, что это невозможно. Поэтому она спросила президента Украины, доверяет ли он Трампу, "по крайней мере на 24 секунды".

По словам Зеленского, если "формат или формула" Трампа сможет привести к миру за 24 часа, то это сделает главу страны "очень счастливым".

"Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает", — подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что последний разговор с Трампом состоялся тогда, когда он был действующим президентом США.

Напомним, 26 марта 2023 года Дональд Трамп пообещал остановить войну в Украине за 24 часа, если снова станет президентом. На митинге на аэродроме в Вейко, штат Техас, экс-президент США заявил, что именно он был инициатором военного укрепления Украины, и если бы он остался в Белом доме, то россияне не решились бы на полномасштабное вторжение.

Позже, 4 мая, Дональд Трамп еще раз заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "легко" положит конец войне в Украине за 24 часа. По его словам, это "во многом связано с деньгами".

В своем заявлении от 16 января 2024 года Дональд Трамп подчеркнул, что "хорошо ладит" с президентом РФ Владимиром Путиным и это "хорошо, а не плохо". Он сказал, что может "решить эту проблему очень быстро", поговорив с лидерами Украины и России.

Кроме того, 20 января на встрече со сторонниками в штате Нью-Гемпшире Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации.