За словами журналістів, обіцянка припинити військову допомогу від США може змусити Україну сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги з боку Вашингтона Києву може підштовхнути вже Росію почати серйозний діалог.

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Американський політик-республіканець Дональд Трамп хоче примусити Україну до переговорів із Росією, якщо переможе на виборах президента США. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, також у плани Трампа входить скорочення зобов'язань перед деякими країнами-членами НАТО. Так, обговорюється питання реформування НАТО у дворівневий альянс. У ньому стаття 5, яка вимагає спільного захисту будь-якого члена, що зазнає нападу, застосовуватиметься тільки до країн, які досягають певних показників витрат на оборону.

Крім того, радники Трампа, як повідомляється, обговорюють, як зібрати президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна за столом переговорів.

Як розповів неназваний радник Дональда Трампа, обіцянка припинити військову допомогу від США може змусити Україну сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги з боку Вашингтона Києву може підштовхнути вже Росію почати серйозний діалог.

Крім того, радники Трампа Ларрі Кадлоу і Роберт О'Браєн публічно говорили про те, що вплинути на Путіна може скасування санкцій щодо Центробанку РФ.

Видання пише, що кампанія Трампа поки що не веде переговорів із посередниками з України або Росії.

Нагадаємо, що Путін розповів, хто найкращий президент США для Росії. За словами президента РФ, Росія працюватиме з будь-яким лідером США, якому надасть довіру американський народ. Він зазначив, що для РФ найкращим американським президентом буде Джо Байден, оскільки він більш прогнозований політик.