Путін розповів, хто кращий президент США для Росії — Байден чи Трамп (відео)

За словами президента РФ Володимира Путіна, Росія працюватиме з будь-яким лідером США, якому виявить довіру американський народ.

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Президент РФ Володимир Путін вибрав найбільш передбачуваного і тому кращого для Росії президента. Про це він повідомив 14 лютого в інтерв'ю ведучому програми "Москва. Кремль. Путін" на каналі "Росія 1" Павлу Зарубіну, пише російський інформаційний портал "РБК".

Відповідаючи на запитання щодо виборчих перегонів у США, Путін висловився, що вони придбавають гострі форми, але, на його погляд, "некоректно втручатися у цей процес". А от хто буде кращим президентом США для Росії — чинний глава держави Джо Байден або експрезидент Дональд Трамп, Путін чітко і швидко відповів: Байден.

"Байден більш досвідчений і прогнозований, він політик старої формації. Але ми працюватимемо з будь-яким лідером США, якому виявить довіру американський народ", — наголосив він.

Крім того, Путін прокоментував ментальний стан американського президента, згадуючи, що про недієздатність Байдена говорили ще три роки тому, під час саміту у Женеві, але жодних ознак, за словами Путіна, тоді не було. Він застеріг, що не лікар, тому вважає, що не має права говорити про стан здоров’я Байдена.

"Ну так, він підглядав у свій папірець, я, чесно кажучи, підглядав у свій. Нічого такого немає", — додав Путін.

При цьому Путін традиційно заявив, що американській владі потрібно приділяти більше уваги не чуткам про стан здоров'я, а політичній позиції президента США.

"Я вважаю, що позиція нинішньої американської адміністрації вищою мірою дуже шкідлива і помилкова. І я свого часу президенту Байдену про це говорив", — сказав Путін.

Крім того, Путін зауважив, що наразі не бачить жодного сенсу в НАТО, бо це лише інструмент зовнішньої політики США.

"Америка та Європа повинні самі розбиратися з витратами на оборону або платою за "атомну парасольку" НАТО", — підсумував він.

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