"Угроза демократии": Трамп заявил, что Байдена контролируют "фашисты" (видео)

Дональд Трамп раскритиковал ведение политики Джо Байдена и высмеял его походку и речь.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что руководство страны и, в частности, действующий президент Джо Байден, находятся под влиянием "фашистов". Об этом Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган.

Бывший президент перед публикой сообщил, что Байден "несет угрозу демократии". Трамп также заявил, что текущий глава государства, по его мнению, подвержен внешнему влиянию, и даже предположил, что за его действиями могут стоять "фашисты".

Кроме того, политик насмехался над походкой и речью американского президента.

"Джо Байден и контролирующие его фашисты – это угроза демократии. Они угрожают демократии. Он не настолько умен, чтобы это осознать, но у него есть кукловоды. Этот парень даже не может с трибуны спуститься. Да, не может найти ступеньки и два слова связать не может", – выдал Трамп.

Напомним, издание Bloomberg 14 февраля писало, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Россией, если победит на выборах президента США. По словам журналистов, также в планы Трампа входит сокращение обязательств перед некоторыми странами-членами НАТО.

13 февраля Трамп заявил о намерении положить конец войне в Украине в случае победы на президентских выборах. Кроме того, он заявил, что ему нравится президент Украины Владимир Зеленский и назвал его "лучшим продавцом в истории".