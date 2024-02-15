Хвалит Байдена, но подмигивает Трампу: что скрывается за последними интервью Путина

За последние семь дней президент РФ Владимир Путин дал два больших интервью: американскому телеведущему Такеру Карлсону и кремлевскому телеканалу. Фокус попросил экспертов объяснить, что стоит за медиа-активностью лидера Кремля.

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В последние месяцы в РФ набирает обороты предвыборная кампания президента. По этой причине лидер Кремля Владимир Путин все чаще появляется на публике, раздает комментарии, делает заявления для СМИ.

Вершина его информационной активности — интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это событие прервало длительную паузу Москвы в коммуникации с западными СМИ. А также должно было продемонстрировать западной аудитории, что Россия якобы готова к мирным переговорам.

Однако по мнению экспертов, беседа оказалась неудачной и не реализовала поставленных задач. По этой причине президенту РФ пришлось организовать еще одно интервью — уже с кремлевским телеканалом, чтобы объяснить свои намерения.

Получить поддержку избирателей

Как известно, президент РФ Владимир Путин старается избегать публичных выступлений. Его нынешний срок, по мнению собеседников Фокуса, отличился самой низкой информационной активностью за все годы управления страной.

Российские политологи не раз обращали внимание на замкнутость Путина, особенно в период пандемии коронавируса. Были времена, когда президент РФ исчезал на несколько недель из публичного пространства. Тогда в СМИ писали об усталости Путина, желании сосредоточиться на глобальных целях, а также обсуждались слухи о неизлечимой болезни хозяина Кремля и даже смерти.

Приблизительно с осени 2023 года, как говорит Фокусу политолог Олег Постернак, Путин стал активнее появляться на публике. Он выступил на Валдайском форуме, заседании коллегии Минобороны, а также провел "Прямую линию" с россиянами. Основная причина — предстоящие выборы в марте 2024 года.

Хотя сам избирательный процесс в РФ — только имитация, все заранее знают, что президентом станет Путин, Кремлю нужно обеспечить высокую явку на избирательных участках.

Еще в 2000-м году, когда Путина впервые избрали президентом, в политических кругах прозвучала мысль, что Россия — это страна с управляемой демократией. Этот формат управления страной многие годы демонстрирует, что РФ, с одной стороны, формально находится в ряду государств, чьи лидеры опираются на поддержку народа, с другой — держит все процессы под контролем.

"Для Путина тема легитимности себя как президента крайне важна. Многие избиратели не хотят идти на выборы, и Кремль пытается решить проблему низкой явки. Путин знает, что величие страны базируется на способности лидера представлять свой народ, который за него проголосовал. А как показать всему миру максимальную поддержку? Только с помощью выборов", — говорит Постернак.

Особенно важной поддержка избирателей становится в контексте продолжающейся войны. Как известно, в Москве обеспокоены влиянием провалов на фронте на предстоящие выборы и считают, что военные неудачи могут негативно сказаться на их результатах.

Неудачное интервью

Чтобы увеличить свой вес и важность для внутреннего избирателя, Путину важно послать сигнал, в том числе и западной аудитории, что он якобы — не террорист и готов к мирным переговорам, говорят собеседники Фокуса. Тем более накануне Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной с 16 по18 февраля, на которой Украина надеется заключить соглашение с Германией.

"Выходя на аудиторию "первой ядерной кнопки мира", Путин надеялся реализовать свои нарративы. В основном это делалось для аудитории Трампа. Карлсон — консервативный журналист, его взгляды сопряжены с конкретной частью американского электората. Не секрет, что часть аудитории США считает Путина выдающимся государственным лидером, который защищает традиционные консервативные ценности. Именно поэтому его образ присутствует в избирательной кампании США, хоть и не в таком масштабе, как хотелось бы Трампу", — отмечает Постернак.

Интервью с американским журналистом Такером Карлсоном должно было продемонстрировать готовность Путина к переговорам с Украиной. Однако по словам политолога Владимира Фесенко, своей задачи не выполнило. Главный тезис о мире затерялся в процессе беседы и не вызвал ожидаемого резонанса. Потому спустя несколько дней президенту РФ пришлось давать еще одно интервью — уже российскому журналисту, чтобы повторно объяснить — что же он хотел донести во время общения с Карлсоном.

В беседе с ведущем телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным Путин согласился, что встреча с американским телеведущим оказалась не такой, как планировалась. Он назвал Карлсона "опасным человеком", который специально избегал острых тем. А на вопрос, кто будет лучшим президентом США для России, не задумываясь ответил — Байден.

По словам Фесенко, замечание про президента США Джо Байдена Путин сделал специально, чтобы подыграть кандидату в президенты США Дональду Трампу. После интервью Карлсона с лидером Кремля в американских экспертных кругах активно обсуждается мысль, что Трамп работает в интересах Москвы. Команда Байдена использует этот аргумент против конкурента на выборах, а потому Путин попытался таким образом нейтрализовать атаки. Такого же мнения придерживается политолог Олег Постернак.

"Трамп сразу отреагировал, будто заявление Путина про Байдена доказывает, что тот его боится. Но думаю, что Путин специально подыграл Трампу. Это такой сигнал американскому избирателю с антироссийской установкой, который еще не определился за кого голосовать. Допустим, среднестатистический избиратель говорит, что Путин обнаглел, терроризирует весь мир. И вот этот враг говорит, что Байден для него лучше, чем Трамп. Значит надо поддержать Трампа. Это такой способ остановить врага", — добавляет Постернак.

И хотя ни в одном из двух больших интервью Путина не прозвучало сенсационных заявлений, судить о результатах информационной кампании Кремля можно будет после выборов — как в Москве, так и в США.

Фокус ранее писал, что президент РФ Владимир Путин, по информации СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Годепартамента США, не согласится на переговоры по мирному урегулированию в Украине до выборов в США в ноябре 2024 года.

Также Фокус отмечал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен добиться прекращения военных действий в Украине, и заявляет, что может повлиять на то, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение.