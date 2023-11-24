Мирный план Трампа. Почему Зеленский обратил внимание на инициативу с уступками территории

Дональда Трампа пригласили посетить Украину и поделиться своим видением мирного плана. Это произошло впервые с момента, когда политик покинул пост президента США. Фокус узнавал, почему украинская власть хочет обсуждать инициативу кандидата об отказе от территорий.

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Президент Владимир Зеленский призвал бывшего президента США, а сейчас кандидата Дональда Трампа к обсуждению его мирного плана. Об этом Зеленский заявил во время интервью каналу Fox News.

"Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", — сказал президент.

В последнее время украинская власть все больше обращает внимание на Дональда Трампа, чего раньше не было. По словам самого президента, он ни разу не контактировал с Трампом со времени, как тот ушел с должности. Вместе с тем, в начале ноября 2023 года Зеленский пригласил американского политика посетить Украину. Трамп отказался от визита, отметив, что это станет конфликтом интересов, ведь украинская власть сейчас ведет дела с администрацией Джо Байдена.

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Стоит отметить, что это не первое публичное обращение Зеленского к Трампу по обсуждению его мирного плана. Подобные месседжи уже звучали во время предыдущих интервью американским СМИ. Позиция Трампа также остается неизменной и несколько комичной — политик не хочет делиться своим планом, чтобы не "потерять все свои козыри". Он обещает остановить войну в Украине за 24 часа, в случае его избрания следующим президентом США.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что Украине, возможно, придется у ступить часть территорий, чтобы остановить боевые действия. При этом, он уверен, что потенциальная сделка была бы справедливой для обеих сторон. Политик неоднократно отмечался пропутинскими заявлениями, он уверял, что его радуют похвалы российского президента, при этом, назвать Путина преступником он отказывался.

Трамп уже заявлял, что Украине, возможно, придется уступить часть территорий, чтобы остановить боевые действия Фото: Скриншот

По словам политолога Максима Джигуна возвращение внимания к Дональду Трампу означает, что украинское политическое руководство уже сейчас серьезно рассматривает его как возможного президента США. Еще полгода-год назад коммуникацию с Трампом никто не вел, мы общались исключительно с официальным Белым домом и представителями нынешней администрации Байдена.

"Но то, что за последние несколько недель по крайней мере трижды появлялась информация, заявления украинской власти по поводу Трампа его инициатив, приглашение его в Украину подобных вещей указывает на то, что у нас умеют читать цифры и видеть то, что нынешний президент США показывает очень низкую тенденцию в уровне доверия от общества, в политических рейтингах до исторического минимума упала его поддержка. И третий ключевой вопрос это возраст. Если первые два момента можно изменить и усовершенствовать, то в контексте возраста недоверие людей к нему, как к сверхстарому политику не сможет глобальным образом измениться. Именно это является ключевой причиной почему у него сейчас плохой уровень поддержки со стороны общества", — объясняет он Фокусу.

Место Украины в американской президентской кампании

20 ноября президенту Байдену исполнился 81 год, Трамп на четыре года моложе его. За год до выборов президента Байден проигрывает Трампу в пяти из шести ключевых для результатов голосования штатов. А рейтинг действующего американского лидера упал до минимальных 44% поддержки.

"Вероятность того, что Байдена снова выберут президентом невелика, поэтому уже сейчас нужно понимать, как Украине придется жить при президентстве Трампа. Здесь главное не повторять ошибку, которую мы любим делать систематически, а именно делать ставку на определенные политические силы. Так было, например, при Порошенко, когда заранее начали поздравлять с победой Хиллари Клинтон над Трампом. Нам не нужно лезть в эти выборы и портить отношения с разными сторонами. Не надо забывать, что президент США это не вся полнота власти, в стране очень влиятельный Конгресс и Сенат. Поэтому не стоит портить отношения с демократами и республиканцами", — говорит Фокусу политтехнолог Сергей Гайдай.

Тема войны в Украине стала ключевой составляющей американской избирательной кампании кандидатов в президенты Фото: CBC

По мнению политолога Виктора Бобыренко, заявления Зеленского о мирном плане Трампа, наоборот, призваны тем, чтобы показать кандидата в не самом лучшем свете.

"Хочется похвалить нашего президента, сейчас Зеленский оппонирует себе образца 2019-2020 годов, когда казалось, что есть простые решения для сложных проблем. Вместе с тем, это выглядит как стеб Трампа, а это информационное оружие 21 века. Есть возможность показать, что никакого плана для мира не существует, равно как и легких решений. Поэтому избирателю Трампа стоит задуматься. Можно говорить, что это определенная игра на поле Байдена, если после этого стеба кто-то из избирателей задумается. Вместе с тем, Трамп этого не простит, если его выберут следующим президентом США", — отмечает он Фокусу.

Как Украина строит коммуникацию с избирателем Дональда Трампа

Возвращение к идее мирного плана Трампа означает то, что Офис президента пытается обрезать сейчас предыдущие стремления и желание Трампа прийти к власти и предложить Украине сдачу своих территорий, как очень быструю и такую типа сногсшибательную победу. Украинская власть уже сейчас начинает правово коммуницировать тот вариант, что сдачи украинских территорий не будет, а кандидат не разыгрывал эту карту внутри американского общества. Такого мнения придерживаться политолог Максим Джигун.

"Надо обратить внимание, что Зеленский давал интервью именно Fox news. Этот канал благосклонен к республиканцам и имеет огромное количество сторонников именно со стороны республиканской партии. Такая коммуникация важна, чтобы не разогревать ощущение общества, что единственный выход из этой войны это сдача территории. Поэтому сейчас уже начинают вклинивать подобные месседжи", — объясняет политолог.

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Он напоминает, что избирателем Трампа являются люди с изоляционистскими, радикальными взглядами которые готовы слушать легкие рецепты для решения сложных проблем. Они будут считать рекомендацию сдать украинские территории за истину в последней инстанции, как единственный выход из нынешней сложившейся проблемы. Поэтому ключевая задача дать сразу понять, что таких вариантов мы не рассматриваем.

Сергей Гайдай напоминает, что несмотря на всю одиозность Дональда Трампа и его скандальные заявления, которые называют пророссийскими, не надо забывать, что именно при его президентстве Украина впервые получила летальное оружие. Именно он отдал приказ атаковать силы ЧВК Вагнер в Сирии и приказал нанести удар в Иране.

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