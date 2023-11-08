Ни войны, ни мира. Почему на Западе подняли тему мирных переговоров с Москвой

Западные политики начали искать компромиссы, на которые согласится Украина для мирных переговоров с Россией. В свою очередь президент Владимир Зеленский заверил, что на него никто не давит, а происхождение таких слухов ему неизвестно. Фокус узнавал, почему западные партнеры Киева вслед за Кремлем начали транслировать тему переговоров.

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Тема мирных переговоров по Украине не покидает мировое информационное пространство. После упреков российского президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу о готовности к конструктивному диалогу с Западом по урегулированию "украинского кризиса" в игру вступили западные политики.

Так по данным американского NBC News, официальные лица Европы и США уже начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Россией. Информация подается анонимно, со ссылкой на неназванных бывшего и действующего американского чиновников.

Говорится, что дискуссия охватывает широкий спектр тем вплоть до того, от чего Украина готова отказаться ради достижения мирного соглашения. Впервые такие разговоры начались в октябре во время встречи Контактной группы по обороне Украины, более известной как "Рамштайн". Поводом к этому стало беспокойство западных партнеров, что война заходит в тупик, а возможности для оказания помощи становятся все меньше. Такое утверждение выглядит довольно скептично, ведь так называемый "маховик ОПК" стран НАТО только набирает обороты.

Тема инициативы мирных переговоров от Запада не новая и систематически появляется в западных СМИ. Например, в августе 2023 года издание The New York Times написало, что Украину могут заставлять начинать мирные переговоры с РФ уже скоро. Такие выводы были сделаны из-за проведения встречи в Джидде. Примечательно, что именно после Джидды и переговоров в Китае, российское руководство также начало продвигать тему остановки войны.

После мероприятий украинского руководства в Саудовской Аравии тема мирных переговоров получила новую огласку Фото: Al Arabiya

На сегодня не существует ни одного рабочего трека по мирным переговорам с РФ. Единственным публичным документом является формула мира от Владимира Зеленского, которую российская сторона пытается не замечать. При этом Кремль не предлагает своих проектов для обсуждения, более того — игнорирует Украину, подчеркивая, что разговаривать нужно с Западом.

Примечательно, что сам президент Владимир Зеленский заявил, что на Украину не давит никто из лидеров стран ЕС, США или других партнеров с целью навязать переговоры.

"Я не знаю, кто это публикует. Я не знаю, для чего это делается. У меня очень неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, в медиа также поддерживаем эту тематику. Я удивлен этим", — сказал Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вместе с тем об отсутствии какого-либо давления со стороны Запада заговорили и в США. Так, представитель Государственного департамента США Ведант Пател заверил, что ему неизвестно о каких-либо обсуждениях с украинской стороной, которые могли бы побудить Киев к "мирным переговорам" с Россией, чтобы ускорить завершение войны в Украине.

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Стоит вспомнить, что ровно год назад, бывший посол США в Украине Джон Хербст также упоминал о мирных переговорах. Тогда дипломат говорил, что их проведение не принесет никаких результатов для Запада и Киева. В 2022 году Силы обороны освободили значительные территории от российской оккупации и готовили планы на контрнаступление 2023 года. Именно результаты контрнаступления должны были стать основой переговорных позиций с Кремлем. Таких результатов пока нет, а Запад, перегретый высокими ожиданиями, вкатывается в период выборов. Поэтому решение вопроса войны в Украине снова появляется на повестке дня в первую очередь для получения политических дивидендов.

Почему мирные переговоры в Украине в политическом тренде

Политолог Олег Пастернак объясняет, что в условиях ограниченного доступа к информации, когда население не владеет ситуацией состояния событий на фронте и политических перипетий, заявления о мирных переговорах являются триггерными. Они позволяют определять, насколько изменились ситуация, есть ли признаки политической инфляции. Это если говорить о Западе, для нас — это проверка насколько Украина готова воевать дальше. Это определенные фантазии медийщиков. Все эти упреки о мирных переговорах — это лишь попытка спрогнозировать, какими они могут быть и какие предпосылки к ним существуют. Если не Украина, то страны Европы, США, аналитические центры могут подключиться в работу.

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"Сейчас в мире идет соревнование за мирную повестку дня, поэтому если мы это будем игнорировать, от этого выиграет кто-то другой — условный Китай, Орбан или Фицо, например. Несмотря на устойчивую парадигму, что война закончится победой и выходом на границы 1991 года, Украине нужно иметь несколько идей для продвижения темы мирного урегулирования. Одной из них является формула мира, глобальный саммит мира. Благодаря им есть возможность продвинуть идею украинской концепции мира как можно более широкому миру. В первую очередь для Глобального Юга, который в силу исторических традиций находится на нейтральной стороне или поддерживает Россию", — рассказывает он Фокусу.

Путин и Шойгу уже прямым текстом говорят о необходимости и готовности к мирным переговорам по Украине со странами Запада

Украина инициировала проведение Глобального мирного форума, на который приглашены более 140 государств мира. Недавно такое приглашение получил и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса. В этом году африканский политик посещал Киев, где представлял свое видение мирного урегулирования. Тема мирной инициативы Украины также нашла поддержку в проведении встреч по реализации мирной формулы Зеленского, они уже прошли в Копенгагене, Джидде и на Мальте.

По словам Пастернака, это является хорошей инициативой показать, что Украина ищет мира дипломатическим путем. Если оставаться на теме, что никаких переговоров — только военное решение, мы потеряем тренд, и рискуем получить в мире имидж жестокого милитаристского государства. Гарантировано, что Кремль будет злоупотреблять и играть на этом.

К слову, на заседании "Группы семи" (G7), которое сейчас проходит в Токио, министры иностранных дел приняли решение продолжать оказывать решительную поддержку Украине. Отдельно было отмечено о необходимости продвигать процесс "формулы мира" вместе с международными партнерами.

Как западные политики подыгрывают Кремлю

По словам политолога Игоря Петренко, на Западе есть определенная информационная волна, что бюджеты стран тратят на поддержку Украины, а не решение национальных проблем. Именно такие настроения и пытаются использовать в первую очередь для критики своих национальных правительств. Размышления о необходимости мирных переговоров на существующих условиях не являются мейнстримом, ведь остается полное понимание, что Украину надо поддерживать в борьбе за существование и демократические ценности. К причинам также надо вспомнить электоральные циклы, которые сейчас проходят во многих странах западной дипломатии.

"Сейчас Украина не имеет переговорных позиций, а российская сторона не является конструктивной в этом процессе. Поэтому, если мирные переговоры и будут продавливаться, это будет несправедливый мир, который вряд ли поддержат на Западе. Россия работает в этом направлении, недаром на российскую пропаганду в мире тратятся миллионы. Из "нафталина" достают старых преданных политиков, пытаются "пушить" тему остановки боевых действий на медийных площадках и аналитических центрах. Если Россия раньше "покупала" премьер-министров европейских стран, то что говорить о медиа", — отмечает Фокусу Петренко.

Летом 2023 года президент ЮАР Рамафоса привозил в Киев свое видение мирного плана, сейчас он получил личное приглашение на Глобальный саммит мира в Украине Фото: Скрин видео

Политический эксперт Олег Саакян напоминает, что в Украине существует законодательный запрет на переговоры с Владимиром Путиным и другим российским руководством. Даже если представить, что такие переговоры идут на неформальном уровне, то это подпадает под трактовку государственной измены Украины.

По его словам, систематические "инсайды" о мирных переговорах с Россией можно объяснить с точки зрения двух основных факторов. Во-первых, это прощупывание западных элит — часть западных элит ищет варианты окончания войны в Украине, поэтому в постоянной дискуссии. Во-вторых, это заинтересованность РФ в быстрой остановке военных действий на существующих условиях. В ход идет расшатывание ситуации в самой Украине и активизация агентурной сети в Европе.

"Не надо забывать, что западные СМИ находятся в инерции украинской войны, поэтому стараются не упустить момент, чтобы дать самую большую сенсацию первыми, в надежде, что на нее потом отреагируют. Такое своеобразное поднятие информационной волны, с ожиданием определенных трендов от нее", — говорит Фокусу эксперт.

Опрошенные Фокусом специалисты отмечают, что разговоры о мирных переговорах будут возникать систематически, вплоть до момента пока они действительно не будут возможны. Это объясняется необходимостью держать эту тему в информационной повестке дня и поисках вероятных вариантов выхода из ситуации. По словам Олега Пастернака, мы находимся в патовой ситуации — когда искать компромиссы невозможно, ведь общество не воспримет никаких уступок, а власть не пойдет на это. При этом нужно маневрировать с мирной повесткой дня, таковы правила геополитики, она требует хитрости.

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