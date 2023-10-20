Мирный Путин. Почему Си Цзиньпин заставил российского президента говорить о конце войны

После переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин заговорил о мирных переговорах. Он даже пригласил на чай с блинами лидера США Джо Байдена, но после того, как он заберет американское вооружение из Украины. Фокус узнавал, что стоит за мирной риторикой главы Кремля и чего можно ждать от него дальше.

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Президент России Владимир Путин заговорил о мирных переговорах с Украиной об окончании войны. Такое неожиданное заявление он сделал во время пресс-конференции в Пекине, где принимал участие в китайском форуме "Один пояс, один путь".

"Мы слышим сейчас, что они якобы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют вопросы внешней политики и которые совсем недавно говорили, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и уже говорят, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно", — сказал Путин, отметив, что нужно отменить запрет на переговоры с ним, который он назвал "декретом".

Дальше больше. Путин, чуть ли не впервые, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину, обратился к президенту США Джо Байдену с предложением "приехать в Россию на блины с чаем". Для этого нужно лишь забрать у Украины комплексы ATACMS.

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Отметим, что поводов или разговоров о начале мирных переговоров с Россией не было. Ни со стороны украинской власти, ни от западных партнеров. Более того, в сентябре 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечал, что нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в дипломатии. Он отметил, что США присоединятся сразу за Россией и Украиной к мирному процессу.

При этом президент Владимир Зеленский в интервью The Economist рассказал, что не пойдет ни на какие компромиссы с РФ, а война будет продолжаться до тех пор, пока российские войска будут находиться на территории Украины.

Официальной реакции от первых лиц США на "приглашение на чай с блинами" не последовало. Зато советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что любые переговоры с Путиным сейчас легитимизируют все военные преступления и сделают войну инструментом глобальной политики. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

Где Путин ищет оружие для войны

Кремль уже давно пытается протянуть тему замораживания военных действий в Украине в существующих условиях. Это нужно, чтобы восстановить ресурсы и резервы, сделать выводы из ошибок и начать новую военную кампанию. Для реализации этого замысла привлекаются все возможные средства, от постоянных заявлений политиков о нежелании Украины садиться за стол переговоров, до так называемых мирных планов, которые предлагают страны Африки. В России понимают, что продолжать войну такими же темпами они сейчас не могут, если вопрос мобилизационного ресурса решается, то проблемы обеспечения войск приходится решать "с колес".

Аналитики считают, что в свете заявлений Путина о мирных переговорах с Украиной, стоит принимать во внимание место и время, когда они были сделаны. А произошло это сразу после длительных по времени переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Есть предположение, что российский политик пытался выпросить у Китая вооружение и боеприпасы. Каким был ответ Си станет понятно позже, но Путину вдруг пришлось заговорить о мирных переговорах.

Ресурсы для мобилизации в России истощаются, а под формальные выборы президента РФ нужно иметь более-менее стабильную ситуацию Фото: РИА Новости

"Путин не смог продать Си Цзиньпину идею газопровода "Сила Сибири-2", скорее всего, он не согласился и на идею с оружием. Есть данные, что Кремль предлагал забрать все арсеналы из Северной Кореи, а Китай их бы восстановил. Таким образом, фактически состоялась передача китайского вооружения, но без участия Пекина. Си сказал, что они готовы поддерживать Россию столько, сколько нужно, но нелетальным оружием. Для примера, известно, что Китай закрывает тендер на пошив 500 тыс. комплектов термобелья для РФ", — рассказывает Фокусу политолог Виктор Бобыренко.

Сценарий "предательства" для Запада

Политический аналитик Александр Кочетков отмечает, что причиной мирной риторики от Путина является необходимость выполнить волю Си Цзиньпина относительно конструктивных переговоров с Западом. Китайский лидер открыто говорит, что необходимы переговоры о свободной экономической конкуренции, инфраструктурных проектах и развитии экономики, а не тема продолжения войн. Напомним, встреча Си с президентом США Байденом может состояться уже в ноябре 2023 года. О ее возможности заявил лично американский лидер. Дата мероприятия не анонсирована, но, вероятно, оно пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

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"Во-вторых, Си предлагает Западу справедливые условия конкуренции и готовится к переговорам с Байденом. Ему точно не нужна тема продолжения войны, он настроен на переговоры. Поэтому Путину, который уже полностью зависим от Китая, приходится соответствовать настроениям Си", — говорит Фокусу Кочетков.

Он также отмечает, что Путину докладывают не совсем правдивую информацию, ресурсы для мобилизации истощаются, а под формальные выборы президента РФ нужно иметь более-менее стабильную ситуацию в стране.

Си Цзиньпин и Джо Байден могут встретиться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября Фото: Getty Images

По словам Виктора Бобыренко, забросив тезисы о мирных переговорах, Путин дает сигнал пророссийски настроенным силам в Европе и США для информационной кампании против Украины.

"Формируется нарратив, что мы хотим мира и готовы к нему, а другая сторона выступает за войну. Этот нарратив направлен, в первую очередь, для "уставшего Запада", сейчас его должны подхватить всевозможные трамписты, Папа Римский или Илон Маск. Поэтому эти заявления сделаны с прицелом на Запад, мол, вот вам альтернатива, а Украина не хочет говорить о мире. Более того, будут появляться попытки притянуть за стол переговоров Байдена, Шольца или Сунака, таким образом показывая, что у Киева нет своей субъектности. Собственно, он об этом и говорил, когда упоминал "кураторов внешней политики", — говорит эксперт.

Ядерные аргументы для мирных переговоров

Эксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе все действия Путина стоит рассматривать с акцентом на интересы Китая. На сегодня Кремль попал в полную экономическую и политическую зависимость от Пекина, поэтому вынужден будет отрабатывать повестку дня, сдающую Си. По словам Александра Кочеткова, китайскому лидеру сейчас нужны сильные аргументы для переговоров с Байденом. Такими могут быть поддержка напряжения на Ближнем Востоке, которую будут реализовать руками Москвы, и очередные ядерные угрозы. Но на этот раз более предметные.

"Путин может снова прибегнуть к ядерному шантажу. Для этого провести испытания ядерного вооружения на полигоне, на Новой Земле и начать предметно шантажировать мир. Напомню, на сегодня даже в Кремле точно не знают, в каком состоянии находится их ядерный арсенал", — прогнозирует эксперт.

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Заметим, в сентябре 2023 года глава российского национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, который входит в ближайшее окружение друзей Путина, призвал обратить внимание на эту идею. Свои мысли он аргументировал тем, что действия западных стран в отношении России становятся "все более агрессивными". Он напомнил, что в 1961 году СССР в ответ на агрессивную риторику США испытал самую мощную в истории термоядерную "Царь-бомбу" мощностью более 50 мегатонн. После чего американцы сразу стали договариваться.

"Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле… Один разок хотя бы. И все станет на свои места", — говорил Ковальчук.

Напомним, Путин еще в феврале 2023 года поручил обеспечить готовность полигона на Новой Земле к испытанию российского ядерного оружия.

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