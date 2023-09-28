"Один разок хотя бы": в РФ президент НИЦ предлагает провести испытания ядерного оружия, — росСМИ

По мнению физика Михаила Ковальчука, РФ должна возобновить испытания российского ядерного оружия, чтобы устрашить западные страны.

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В Российской Федерации президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук 28 сентября в Москве на открытии выставки "Эффект Курчатова — Александрова", предложил испытать ядерное оружие на Новой Земле, чтоб устрашить страны Запада, сообщают российские СМИ.

По его словам, действия западных стран в отношении России становятся все более агрессивными, поэтому многие эксперты предлагают воспользоваться ядерным арсеналом.

Он считает, что зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность: "Думаю, что это правильная мысль".

Ковальчук призвал возобновить испытания российского ядерного оружия, если того потребуют ситуация. По его словам, в 1961 году СССР в ответ на агрессивную риторику США испытал термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн, "после чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно".

"Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле… Один разок хотя бы. И все встанет на свои места", — заявил российский физик.

Архипелаг Новая Земля Фото: Википедия

Кто такой Михаил Ковальчук

Ковальчук Михаил Валентинович — советский и российский физик, специалист в области рентгеноструктурного анализа. Член-корреспондент РАН. Президент Курчатовского института.

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук Фото: АГН Москва

26 сентября 2022 года, в связи с вторжением России в Украину, Ковальчук включен в санкционный список Великобритании.

29 сентября 2022 года включен в санкционный список Канады "близких соратников режима" за "соучастие в выборе президента Путина вторгнуться в мирную и суверенную страну".

19 февраля 2023 года, как член наблюдательного совета Сбербанка, попал под санкции Украины так как он ведет "коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине".

Михаил Ковальчук известен как брат миллиардера Юрия Ковальчука (ряд СМИ называют его личным другом Путина), который, в свою очередь, курирует не только внутреннюю политику РФ и медиа. Оба брата входят в ближайшее окружение Путина.

Напомним, 26 сентября Гутерреш заявил, что человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие. Генсек ООН убежден, что мир столкнулся с большим уровнем опасности применения ядерного вооружения, чем во времена "холодной" войны. И теперь весь прогресс по снижению ядерной угрозы, который достигался огромным трудом в течение многих десятилетий, сводится на нет.